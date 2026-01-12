15 perfumes marcantes para usar no verão 2026

O calor faz com que o álcool evapore mais rápido, levando a fragrância embora. Veja como driblar esse desafio:

Hidratação é tudo: a pele hidratada retém as moléculas de perfume por muito mais tempo. Use um hidratante sem cheiro antes de borrifar sua fragrância favorita.

Pontos estratégicos: aplique em áreas de grande circulação sanguínea, mas evite esfregar os pulsos — isso "quebra" as notas de saída e altera o aroma.

Cabelos e roupas: borrifar uma leve nuvem de perfume nos cabelos (ou em tecidos naturais como algodão e linho) ajuda a manter o rastro por mais horas, já que essas superfícies não esquentam tanto quanto a pele.

