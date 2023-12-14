10 benefícios da água de coco para a saúde

O aumento da procura por água de coco nesta época de calor movimenta até mesmo os negócios. De acordo com Hélcio Oliveira, presidente da Copra Alimentos, a empresa tem um aumento de, aproximadamente, 30% das vendas da água de coco no período de setembro a março. “A água de coco é a estrela do verão. É uma bebida super nutritiva e refrescante, que tem ótimos benefícios para a saúde”, afirma.