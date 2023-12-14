10 benefícios da água de coco para a saúde

Com a chegada do verão e do calor, a água de coco volta a ser a bebida queridinha dos brasileiros. Além de ser ideal para a hidratação do corpo, os nutrientes encontrados nela possuem diversos outros benefícios para a saúde.
De acordo com o nutricionista Filipe Oliveira, ela é rica em eletrólitos e minerais como potássio, sódio, cálcio, magnésio e fósforo. “Esses minerais são fundamentais para a função muscular, equilíbrio eletrolítico e saúde óssea”, explica.
Mais vantagens para a saúde
A bebida também possui algumas vitaminas do complexo B, e enzimas naturais que podem ajudar na digestão, facilitando a absorção de nutrientes pelo corpo. E não para por aí: a água de coco possui ainda aminoácidos essenciais que contribuem para a construção e reparação dos tecidos do corpo.
“Água de coco é uma opção hidratante e saudável, especialmente quando comparada a algumas bebidas industrializadas. Incorporá-la à rotina pode ser uma maneira deliciosa e natural de manter o corpo bem nutrido e hidratado. É uma bebida que existe em abundância aqui no Brasil e precisamos aproveitar mais os benefícios a favor da nossa saúde”, afirma Filipe Oliveira.
Crescimento das vendas da água de coco
O aumento da procura por água de coco nesta época de calor movimenta até mesmo os negócios. De acordo com Hélcio Oliveira, presidente da Copra Alimentos, a empresa tem um aumento de, aproximadamente, 30% das vendas da água de coco no período de setembro a março. “A água de coco é a estrela do verão. É uma bebida super nutritiva e refrescante, que tem ótimos benefícios para a saúde”, afirma.
Benefícios de incluir a bebida na rotina
A seguir, o nutricionista Filipe Oliveira lista 10 benefícios que o consumo regular da água pode trazer para a saúde. Confira!
1. Hidratação eficiente
A água de coco é uma excelente fonte de hidratação devido à sua composição rica em água, eletrólitos e minerais. Ela ajuda a repor os fluidos perdidos durante atividades físicas intensas ou períodos de calor intenso.
2. Reposição de eletrólitos
Com uma combinação equilibrada de potássio, sódio, cálcio, magnésio e fósforo, ela é uma bebida naturalmente rica em eletrólitos. Esses minerais são essenciais para manter o equilíbrio eletrolítico, apoiando a função muscular, nervosa e a saúde óssea.
3. Melhora a digestão
As enzimas presentes na água de coco podem auxiliar na digestão, promovendo uma absorção mais eficiente de nutrientes e contribuindo para a saúde do sistema digestivo.
4. Poder antioxidante
Ela contém antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres no corpo, contribuindo para a saúde celular e reduzindo o estresse oxidativo.
5. Controle da pressão arterial
O teor de potássio na água de coco pode auxiliar no controle da pressão arterial, contribuindo para a saúde cardiovascular.
6. Suporte ao sistema imunológico
Alguns nutrientes presentes na água de coco, como as vitaminas do complexo B e a vitamina C, podem fortalecer o sistema imunológico, ajudando o corpo a combater infecções e doenças.
7. Aumento da energia
Os triglicerídeos de cadeia média (TCM) encontrados na água de coco podem fornecer uma fonte rápida de energia, sendo uma opção natural para impulsionar a vitalidade e a resistência.
8. Benefícios para a pele
O consumo regular pode contribuir para uma pele saudável e radiante, graças aos seus nutrientes e à sua capacidade de manter o corpo bem hidratado.
9. Redução do estresse
A presença de magnésio na água de coco pode desempenhar um papel na redução do estresse e na promoção do relaxamento muscular.
10. Apoio à perda de peso
É uma opção de baixa caloria e pode contribuir para a sensação de saciedade, apoiando aqueles que buscam manter ou perder peso.
Por Mariana Spelta