"Saqueada pelos políticos", diz leitor sobre Presidente Kennedy

José Augusto Paiva e a prefeita de Presidente Kennedy, Amanda Quinta Rangel Crédito: Carlos Alberto Silva

Amanda Quinta (PSDB), e do companheiro dela e secretário de Desenvolvimento da cidade, José Augusto de Paiva Rodrigues, repercutiu entre os leitores do Gazeta Online. Ambos foram detidos no âmbito da Operação Rubi, que apura esquema de cobrança de propina em troca de contratos de serviços em prefeituras do interior do Estado. A prisão da prefeita de Presidente Kennedy,(PSDB), e do companheiro dela e secretário de Desenvolvimento da cidade, José Augusto de Paiva Rodrigues, repercutiu entre os leitores do Gazeta Online. Ambos foram detidos no âmbito da Operação Rubi, que apura esquema de cobrança de propina em troca de contratos de serviços em prefeituras do interior do Estado.

Camburi devido ao desrespeito às regras de convivência por usuários de bicicletas e patinetes também foram tema de comentários dos internautas, na página do portal no Facebook. Confira as opiniões: Os gastos do governo do Estado com a judicialização da saúde e os transtornos no calçadão dedevido ao desrespeito às regras de convivência por usuários de bicicletas e patinetes também foram tema de comentários dos internautas, na página do portal no Facebook. Confira as opiniões:

Saúde

R$ 600 milhões gastos pelo Estado entre 2015 e 2018 com casos que foram para a Justiça Sobre osgastos pelo Estado entre 2015 e 2018 com casos que foram para a Justiça

Triste é a população ter que entrar na Justiça para ter o direito à assistência médica garantido. Com essa alta carga tributária que pagamos, era para termos hospitais de primeira. (Cristiano Oliveira)

Política

Presidente Kennedy, investigada por suspeita de pagamento de propina Sobre prefeita de, investigada por suspeita de pagamento de propina

Gente, não vai ser fácil acabar com esse círculo vicioso de corrupção desses políticos! Todo município deveria passar por uma auditoria, para conferir como está sendo aplicado o nosso dinheiro. (Lurdes Camisqui)

Política 2

A cidade recebe muito dinheiro do petróleo, mas é saqueada pelos políticos. Nunca fui, mas dizem que a estrutura da cidade é de uma cidade pobre, o que não condiz com os valores que recebe. (Allan Fabiane de Brito Silva)

Política 3

Presidente Kennedy é mais uma cidade do Espírito Santo em que os políticos roubam o dinheiro que deveria ser investido em educação, saúde e muitos outros projetos. Quem sofre com esse desvio de dinheiro público é a população. (Marcio Silva)

Cais das Artes

complexo cultural, sem conclusão garantida pelo governo Casagrande Sobre obra do, sem conclusão garantida pelo governo Casagrande

Isso é obra do Hartung, então Casagrande não mexe. A Leste-Oeste ficou nesse lenga-lenga por quase 10 anos. Enquanto tiver esse tipo de obras que o sucessor não mexe, as coisas continuam do jeito que estão. (Douglas Costa)

Cais das Artes 2

Elefante branco, dinheiro do povo jogado fora. Onde estão os administradores do Estado que permitiram essa vergonha? Já foram gastos milhões e não terminaram a obra. (Dalcy Hespanhol)





Patinetes

racha de patinete elétrico em Vitória Sobre grupo organizarem Vitória

Sou morador de Jardim Camburi e uso a orla com frequência. Os ciclistas que usam a ciclovia estão achando que é uma pista de corrida ou que estão disputando com os patinetes. Eu quase sofri dois acidentes e desisti de andar. Até para ir à praia tem que ter educação e respeito. Por favor, não corram no calçadão com nenhum tipo de veículo. (Gabriel Teixeira)

Patinetes 2

O calçadão está sinalizado, até com mão e contramão para o espaço ser otimizado. Mas tem quem não obedece, e a gente fica sem saber para que lado a criatura vai para não trombar... (Monika Gimenes)

Patinetes 3