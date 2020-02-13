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Leonel Ximenes

São Torquato terá ala só de surdos e samba com língua especial

Escola de Vila Velha, que volta ao Grupo Especial após 13 anos afastada da elite, vai utilizar também a Libras (Língua Brasileira de Sinais) com a ajuda de especialistas

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 05:00

Públicado em 

13 fev 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Uma das grandes surpresas da Independentes de São Torquato para a sua volta ao Grupo Especial no Sambão do Povo, depois de 13 anos afastada da elite, é uma ala com 40 componentes formada por surdos.
O grupo será auxiliado por alguns intérpretes de Libras (Língua Brasileira de Sinais), na própria ala, e pelo professor Josué Rêgo da Silva, tradutor e intérprete de Libras do campus do Ifes na Serra. Ele terá o apoio de Leonardo Lúcio, professor de Libras da Ufes,  e virá acompanhando Ricardinho, o intérprete de samba oficial da escola de Vila Velha, durante todo a apresentação da agremiação na avenida.
O professor Josué fará todo o samba da São Torquato em Libras durante o desfile, para os surdos que estão na avenida, nas arquibancadas e em casa vendo o espetáculo pela TV Gazeta.
Folião há mais de 10 anos na passarela do samba, Josué traduziu para a língua especial o samba da Piedade no ano passado. “Sempre desfilo e vejo um surdo. Assim, tentei, de uma maneira informal, aproximar mais os surdos para que eles compreendam melhor o carnaval”, explica Josué.
A experiência com a Piedade rendeu frutos, e veio o convite da tradicional escola de samba de Vila Velha, sétima e última a desfilar no sábado, no Grupo Especial. “Neste ano surgiu a proposta da São Torquato, que tem uma prática de inclusão muito forte. Na escola tem crianças com Síndrome de Down, tem deficiente na bateria, e agora abriu-se a oportunidade de ter surdos desfilando pela escola.”
Professor Josué (à direita) orienta os surdos durante ensaio técnico da São Torquato no Sambão Crédito: Foto do leitor
Ontem (12), Josué gravou o samba em Libras e o disponibilizou no YouTube. Segundo ele, os surdos participaram do ensaio técnico no Sambão e já sabem o samba da São Torquato, cujo enredo é “O Portal das Ilusões”.

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Não é fácil o trabalho fazer a tradução e interpretação do samba, tarefa cumprida em dois meses pelo especialista: “Não é só chegar e interpretar, porque estamos falando de modalidades linguísticas diferentes. A gente pega uma modalidade oral e auditiva, que usa esses dois sentidos, para passar para uma outra língua, que é de uma modalidade visual e espacial, que não tem audição”.

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As características da música, explica Josué, têm que ser observadas também em Libras: “O desafio é passar a questão musical, o ritmo, a poesia e a rima para a língua de sinais, que envolve muito mais do que as mãos. Está em jogo a questão corporal, a facial. A São Torquato vai ser pioneira, tenho falado isso no Brasil todo”, comemora.
“Quando o público olhar o carro de som da São Torquato vai ver o intérprete oficial da escola falando a língua cartorial do Brasil, que é a Língua Portuguesa, e vai ver o intérprete de Libras, que é a segunda língua reconhecida no país. As duas línguas faladas no Brasil, de forma oficial, vão estar presentes no desfile da São Torquato”, destaca Josué, cujos pais e outros parentes são surdos.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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