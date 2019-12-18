Salário baixo em prefeituras pode trazer mais prejuízo do que economia

Em Água Doce do Norte, salário de secretários é de R$ 2,5 mil Crédito: Carla Cristina Silva/ Assembleia Legislativa

Em tempos de déficit das contas públicas e de medidas austeras adotadas por governos para tirar os caixas do vermelho, os supersalários e as regalias do funcionalismo, que nunca saíram dos holofotes, voltaram a receber duras críticas. Uma revisão dos benefícios como a que pretende a reforma administrativa é bem-vinda, para eliminar casos incondizentes com a realidade brasileira. Pouco se fala, no entanto, do reverso da medalha. A baixa remuneração concedida a algumas categorias do serviço público, especialmente nos municípios, também traz prejuízos à população.

A média capixaba é puxada para cima pelos municípios da Grande Vitória, todas com vencimentos acima de R$ 8 mil, compatíveis com o mercado. Em grandes empresas, no entanto, salários para cargos com mesmo nível de qualificação e atribuições pode saltar para R$ 12 mil.

Os possíveis reveses são óbvios. Oferecer rendimentos que não chegam à metade dos praticados na iniciativa privada pode impedir que as cidades formem um quadro de profissionais experientes. No caso de secretários, funções que exigem conhecimento das áreas em que atuam e enorme responsabilidade com orçamentos e legislações, a baixa atratividade do setor público abre brechas para indicações mais políticas do que técnicas.

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Esse cenário não granjeia profissionais no auge de suas carreiras, com expertise para implementar políticas públicas eficientes. Longe de qualquer generalização estulta e injusta, não é nenhum absurdo afirmar que a disparidade entre o rendimento e a responsabilidade que o cargo exige dá margem à corrupção – para aqueles profissionais com essa inclinação.

Entre aqueles que apontam a necessidade de reforma da máquina pública, a palavra de ordem é racionalidade. Essa ponderação deve valer, no caso das remunerações, tanto para cortar as extravagâncias quanto eliminar as sovinices. Aumentar salários é tabu, mas que precisa ser enfrentado em nome da excelência na administração da coisa pública.

É inegável que a qualidade dos serviços prestados à população passa pela qualidade dos gestores. Ao criar empecilhos para a composição de uma boa equipe, baixos salários, ao final e ao cabo, representariam mais um desperdício do que uma economia de recursos.