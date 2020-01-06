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Leonel Ximenes

Salão de beleza da elite de Vitória fecha após 26 anos

Kabelo's encerrou as atividades no Shopping Vitória, onde estava desde a inauguração do centro comercial, em 1993, e vai reabrir em fevereiro na Praia do Canto

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 19:21

Públicado em 

06 jan 2020 às 19:21
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Wildson Pina em frente ao seu salão de beleza, no Shopping Vitória, com a Miss Espírito Santo 2019 Crédito: Reprodução do Facebook
A maioria das mulheres mais elegantes e bonitas da Ilha certamente, em algum momento das suas vidas, se entregaram aos cuidados de Wildson Pina e sua equipe no Kabelo’s do Shopping Vitória. São 26 anos de história, desde a inauguração do centro comercial, que foram interrompidos nos últimos dias com o fechamento do salão, o mais tradicional e badalado de Vitória.
“São muitos anos de trabalho, de domingo a domingo, das 10h às 22h. A idade [65 anos] já não me permite tal sacrifício e com ela aprendemos que a saúde é o nosso bem maior. Parar totalmente jamais, apenas diminuir e viajar mais”, ensina Wildson, que começou no ramo há 43 anos.
"Estava no Shopping Vitória desde o primeiro dia, sem nunca ter fechado nem para reformas"
Wildson Pina - Empresário e proprietário do salão Kabelo's
O empresário, que iniciou sua trajetória na Praia do Canto, já teve salões nos Shoppings Boulevard (Vila Velha), Norte-Sul (Vitória), Mestre Álvaro (Serra) e Pátio Mix (Linhares), todos já fechados. “A questão não é financeira. Agora o que importa é saúde, bem-estar e qualidade de vida. Quero curtir mais a vida, mais cultura e viajar.”
Wildson, entretanto, tem planos. O mais imediato é uma viagem de férias para o exterior, que começa nesta quarta-feira (8). Quando voltar, em fevereiro e antes do Carnaval, vai reabrir o salão na Praia do Canto, onde começou sua trajetória de sucesso, mas agora sem aquele ritmo “louco” de shopping. Será um salão-butique na Rua Joaquim Lírio.

EMPRESÁRIO QUER ESCREVER UM LIVRO

Outro sonho acalentado pelo empresário é escrever um livro, tarefa à qual ele espera se dedicar brevemente. “Sou formado em Letras pela Ufes, dei aula de Inglês durante cinco anos. Quero escrever uma biografia”, adianta.
Quem certamente terá papel de relevo em seu futuro livro é o empresário Américo Buaiz, que era cliente de Wildson e praticamente o “intimou” a abrir um salão no Shopping Vitória, um dos empreendimentos do fundador do Grupo Buaiz. “Cortei a fita de inauguração do shopping junto com o doutor Américo em 1993”, lembra com orgulho e saudade Wildson Pina, que durante dez anos promoveu concursos de misses.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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