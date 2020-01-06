Salão de beleza da elite de Vitória fecha após 26 anos

A maioria das mulheres mais elegantes e bonitas da Ilha certamente, em algum momento das suas vidas, se entregaram aos cuidados de Wildson Pina e sua equipe no Kabelo’s do Shopping Vitória. São 26 anos de história, desde a inauguração do centro comercial, que foram interrompidos nos últimos dias com o fechamento do salão, o mais tradicional e badalado de Vitória.
“São muitos anos de trabalho, de domingo a domingo, das 10h às 22h. A idade [65 anos] já não me permite tal sacrifício e com ela aprendemos que a saúde é o nosso bem maior. Parar totalmente jamais, apenas diminuir e viajar mais”, ensina Wildson, que começou no ramo há 43 anos.
O empresário, que iniciou sua trajetória na Praia do Canto, já teve salões nos Shoppings Boulevard (Vila Velha), Norte-Sul (Vitória), Mestre Álvaro (Serra) e Pátio Mix (Linhares), todos já fechados. “A questão não é financeira. Agora o que importa é saúde, bem-estar e qualidade de vida. Quero curtir mais a vida, mais cultura e viajar.”
Wildson, entretanto, tem planos. O mais imediato é uma viagem de férias para o exterior, que começa nesta quarta-feira (8). Quando voltar, em fevereiro e antes do Carnaval, vai reabrir o salão na Praia do Canto, onde começou sua trajetória de sucesso, mas agora sem aquele ritmo “louco” de shopping. Será um salão-butique na Rua Joaquim Lírio.
Outro sonho acalentado pelo empresário é escrever um livro, tarefa à qual ele espera se dedicar brevemente. “Sou formado em Letras pela Ufes, dei aula de Inglês durante cinco anos. Quero escrever uma biografia”, adianta.
Quem certamente terá papel de relevo em seu futuro livro é o empresário Américo Buaiz, que era cliente de Wildson e praticamente o “intimou” a abrir um salão no Shopping Vitória, um dos empreendimentos do fundador do Grupo Buaiz. “Cortei a fita de inauguração do shopping junto com o doutor Américo em 1993”, lembra com orgulho e saudade Wildson Pina, que durante dez anos promoveu concursos de misses.