Salão de beleza da elite de Vitória fecha após 26 anos

Wildson Pina em frente ao seu salão de beleza, no Shopping Vitória, com a Miss Espírito Santo 2019 Crédito: Reprodução do Facebook

A maioria das mulheres mais elegantes e bonitas da Ilha certamente, em algum momento das suas vidas, se entregaram aos cuidados de Wildson Pina e sua equipe no Kabelo’s do Shopping Vitória. São 26 anos de história, desde a inauguração do centro comercial, que foram interrompidos nos últimos dias com o fechamento do salão, o mais tradicional e badalado de Vitória.

“São muitos anos de trabalho, de domingo a domingo, das 10h às 22h. A idade [65 anos] já não me permite tal sacrifício e com ela aprendemos que a saúde é o nosso bem maior. Parar totalmente jamais, apenas diminuir e viajar mais”, ensina Wildson, que começou no ramo há 43 anos.

"Estava no Shopping Vitória desde o primeiro dia, sem nunca ter fechado nem para reformas" Wildson Pina - Empresário e proprietário do salão Kabelo's

O empresário, que iniciou sua trajetória na Praia do Canto, já teve salões nos Shoppings Boulevard (Vila Velha), Norte-Sul (Vitória), Mestre Álvaro (Serra) e Pátio Mix (Linhares), todos já fechados. “A questão não é financeira. Agora o que importa é saúde, bem-estar e qualidade de vida. Quero curtir mais a vida, mais cultura e viajar.”

Wildson, entretanto, tem planos. O mais imediato é uma viagem de férias para o exterior, que começa nesta quarta-feira (8). Quando voltar, em fevereiro e antes do Carnaval, vai reabrir o salão na Praia do Canto, onde começou sua trajetória de sucesso, mas agora sem aquele ritmo “louco” de shopping. Será um salão-butique na Rua Joaquim Lírio.

EMPRESÁRIO QUER ESCREVER UM LIVRO

Outro sonho acalentado pelo empresário é escrever um livro, tarefa à qual ele espera se dedicar brevemente. “Sou formado em Letras pela Ufes, dei aula de Inglês durante cinco anos. Quero escrever uma biografia”, adianta.