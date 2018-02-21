Saída de executivo capixaba da Vale preocupa o governador

O governador Paulo Hartung: preocupado com a interlocução da Vale com o Estado. Crédito: Gazeta Online





O governador Paulo Hartung (PMDB), que há dois anos comemorou a escolha de Fábio Brasileiro para o comando da Diretoria de Operações Logísticas da Vale, agora se mostra preocupado com a saída do executivo capixaba da companhia. PH diz que não interfere em decisões corporativas das empresas, mas não deixou de se manifestar sobre a mudança.

Fora da realidade

“Sempre que as grandes empresas que atuam no Estado tentaram trazer de fora os executivos que fazem a interlocução com a sociedade do Espírito Santo, contratando profissionais que não conhecem a nossa realidade ou estruturas de fora do nosso Estado, isso não deu certo”, alerta o governador.

O campo do povo

Peladeiro ficou com inveja dos deputados e secretários e pergunta: quando poderá também utilizar o campo da residência oficial da Praia da Costa para bater uma bolinha?

Foto garantida

A cúpula da PM – incluindo seis coronéis – anuncia que estará hoje, às 13h30, acompanhando a Operação Divisa Segura, na divisa com o Rio de Janeiro. Enquanto isso, em Central Carapina...

Sem segredo

A propósito, essa operação tem data, hora e local anunciados. O problema é que os bandidos do Rio leem jornais e sites noticiosos.

Adoradores da palavra

Na sessão de ontem da Assembleia, a deputada Luzia Toledo (PMDB) falou por 10 minutos seguidos durante a fase das comunicações. Após terminar, ela disse ao microfone: “Vou continuar aqui, porque se os próximos não quiserem falar, eu vou continuar falando”.

Adoradores da palavra 2

O sonho da deputada foi interrompido pelo deputado Padre Honório (PT), que também adora a palavra.

Ato civilizatório

A Comissão de Artistas e Segmentos Culturais do ES vai enviar à Assembleia um pedido de desculpas por causa do manifestante que fez “bundalelê” nas galerias na última segunda.

Sob nova direção

Ex-presidente do Iema e funcionário de carreira da Secretaria de Meio Ambiente de Vitória (Semmam), Tarcísio Föeger é o novo superintendente do Ibama no Estado.

Pode isso, Arnaldo?

Não é só a temperatura que está alta demais em Cachoeiro. Tem posto de combustível lá vendendo o litro da gasolina a R$ 4,39.

Todos por um

Será de forma colegiada, por meio da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Vitória, que serão julgados os recursos das multas de mais de R$ 68 milhões aplicadas às poluidoras da Ponta de Tubarão.

O povo sofre

Cliente de uma cooperativa de saúde tentou marcar uma consulta com um endocrinologista: só tem para julho. Tentou um pediatra para sua filha: só para julho. E a mensalidade? Tem todo mês; inclusive em julho.

Pisada forte

Do antenadíssimo poeta Marcos Tavares: “Já não mais manda no Rio de Janeiro o Pezão. Agora quem lá manda é o coturno”.

Alô, dona Desonestina!