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Saiba como fugir do trânsito neste final de semana de eventos

Interdições na Grande Vitória deixam o trânsito lento em diversas regiões na manhã deste sábado

Publicado em 

28 set 2019 às 06:44

Publicado em 28 de Setembro de 2019 às 06:44

Interdições causam trânsito na Grande Vitória neste sábado (28). Avenida Princesa Isabel nesta manhã Crédito: Caíque Verli
Interdições em vias de Vila Velha e Vitória provocam lentidão no trânsito na manhã deste sábado (28). Os bloqueios acontecem por conta de eventos que acontecem neste fim de semana, e os motoristas devem ficar atentos. Veja os pontos:  
A orla de Itaparica está interditada desde 6 horas da manhã no sentido Praia da Costa, no trecho que vai da Praça do Ciclista até a Rua Itaiabaia, o que gera lentidão para quem segue em direção à Rodovia do Sol.
A interdição se deve à competição Garotada, versão infanto-juvenil da tradicional Corrida da Garoto. A Corrida Garotada é voltada para um público com idade entre 6 e 17 anos, com percursos que variam de 200 m a 1,6 km.
Interdições causam trânsito na Grande Vitória neste sábado (28) Crédito: Caíque Verli
Segundo a Guarda Municipal de Vila Velha, o bloqueio deve durar até 11h da manhã. A Guarda e a Polícia Militar acompanham a competição. O trânsito segue lento também em outras vias do bairro, como a Rodovia do Sol e a Rua Humberto Pereira.
Saiba como fugir do trânsito neste fim de semana de eventos
Como alternativas às interdições, em Vila Velha, o motorista pode passar pela Rodovia do Sol. Em Vitória, caso precise ir para Cariacica, o melhor caminho é passar pela Rodovia Serafim Derenzi, que tem bom fluxo agora de manhã.
> Fizemos um pequeno guia para o Viradão Vitória. Vai encarar?
Vitória também tem interdições no Centro por causa do Viradão, evento que oferece uma série de shows gratuitos neste fim de semana. Devido aos bloqueios, que atingem, entre outras vias, a avenida Jerônimo, a avenida Princesa Isabel está congestionada no sentido Rodoviária. A lentidão chega à Avenida Vitória, no cruzamento com a Rua Dom Bosco, próximo à Pró-Matre. A avenida Beira-Mar também tem lentidão na altura do Centro da capital.

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