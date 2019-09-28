Saiba como fugir do trânsito neste final de semana de eventos

Interdições causam trânsito na Grande Vitória neste sábado (28). Avenida Princesa Isabel nesta manhã Crédito: Caíque Verli

Interdições em vias de Vila Velha e Vitória provocam lentidão no trânsito na manhã deste sábado (28). Os bloqueios acontecem por conta de eventos que acontecem neste fim de semana, e os motoristas devem ficar atentos. Veja os pontos:

A orla de Itaparica está interditada desde 6 horas da manhã no sentido Praia da Costa, no trecho que vai da Praça do Ciclista até a Rua Itaiabaia, o que gera lentidão para quem segue em direção à Rodovia do Sol.

tradicional Corrida da Garoto. A Corrida Garotada é voltada para um público com idade entre 6 e 17 anos, com percursos que variam de 200 m a 1,6 km. A interdição se deve à competição Garotada, versão infanto-juvenil da. A Corrida Garotada é voltada para um público com idade entre 6 e 17 anos, com percursos que variam de 200 m a 1,6 km.

Interdições causam trânsito na Grande Vitória neste sábado (28) Crédito: Caíque Verli

Segundo a Guarda Municipal de Vila Velha, o bloqueio deve durar até 11h da manhã. A Guarda e a Polícia Militar acompanham a competição. O trânsito segue lento também em outras vias do bairro, como a Rodovia do Sol e a Rua Humberto Pereira.

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Como alternativas às interdições, em Vila Velha, o motorista pode passar pela Rodovia do Sol. Em Vitória, caso precise ir para Cariacica, o melhor caminho é passar pela Rodovia Serafim Derenzi, que tem bom fluxo agora de manhã.