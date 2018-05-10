Rua de Lazer de Santa Teresa terá fiação subterrânea

Movimento na Rua de Lazer durante o festival de jazz da cidade: a fiação elétrica é que estraga tudo. Crédito: Gazeta Online

A Rua de Lazer de Santa Teresa terá toda sua fiação elétrica subterrânea, o que vai valorizar e deixar ainda mais bonito o casario histórico da cidade da região serrana. O projeto, que será executado pela EDP/Escelsa, custará R$ 700 mil e será bancado pelo governo do Estado. A ordem de serviço deverá ser dada até o mês que vem. Toda a fiação atual da rua será retirada dos postes e enterrada até o fim do ano.

Outras cidades

Segundo Marcelo de Oliveira, subsecretário estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), outras cidades do Estado poderão apresentar projetos ao governo para enterrar sua fiação elétrica. Uma chance para que algumas cidades, como Vitória, Vila Velha e Muqui, recuperem a beleza das suas construções históricas.

As vítimas

Alexandre Martins de Castro, pai do juiz Alexandre Martins de Castro Filho, protestou contra a saída de “Lumbrigão” para passar o Dia das Mães em casa: “São as incoerências de um sistema penal falido, que permite que um assassino condenado passe o dia com sua mãe, mas não considera que o pai da vítima não verá seu filho”.

Os beneficiados

O desabafo de Alexandre Martins foi feito no Facebook do Gazeta Online. Conforme a coluna divulgou com exclusividade ontem, “Lumbrigão”, condenado pelo assassinato do magistrado, recebeu o benefício da saída temporária junto com outros 1.328 detentos do sistema prisional”.





Caos em Fundão

O cartório do Fórum da Comarca de Fundão está sem servidores, prejudicando a população local. E olha que Fundão é um município problemático: tem corrupção envolvendo políticos, empresários e servidores; roubos; assassinatos...

Apareceu o ausente

Já é oficial: o advogado José Eduardo Coelho Dias, comentarista da CBN Vitória, foi escolhido Cachoeirense Ausente 2018. Vai receber a honraria em 29 de junho, dia da festa da cidade.

E quem é o pai?

O deputado Da Vitória foi todo gentil ao querer homenagear a senadora Rose de Freitas, com quem aparece abraçado numa foto nas redes sociais: “Domingo é Dia das Mães. E se tem uma mãe que cuida dos seus filhos capixabas, é essa senadora aqui, viu?”.

Transparência

Médicos, auxiliares, enfermeiros e dentistas da Prefeitura de Itapemirim começaram a registrar o ponto biométrico ontem.

Brigou, aumentou

De um internauta que antevê problemas, mesmo que eles pareçam distantes: “O que clima azedo entre Trump e o Irã tem a ver com sua vida? Abasteça seu carro e depois me diga”.

Começa pelo alto

Leo de Castro contou ontem que, antes de se candidatar a presidente da Findes, perguntou a seu pai o que deveria fazer pela indústria capixaba: “Dá um jeito naquele restaurante giratório”, recomendou Sérgio Rogério, que também já presidiu a entidade.

A esquerda roda

A antiga Esquerda Democrática, confraria capixaba que reúne remanescentes comunistas septuagenários, agora se chama Roda Democrática.

Água de ouro

Uma dica: não vá para o Aeroporto de Vitória com sede. Na sala de embarque, uma garrafa de água mineral custa R$ 11.





Alô, eleitor!