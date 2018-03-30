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Leonel Ximenes

Rose definiu até o trajeto de Temer no aeroporto

A senadora praticamente monopolizou a cerimônia de inauguração do Aeroporto de Vitória

Publicado em 29 de Março de 2018 às 21:06

Públicado em 

29 mar 2018 às 21:06
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O governador não foi, Rose reinou sozinha. A senadora que praticamente monopolizou a cerimônia de inauguração do Aeroporto de Vitória demonstrou tanto poder que ela admitiu que definiu até o trajeto do presidente Temer dentro do terminal. É que a senadora não havia gostado do caminho definido pela Infraero.
PLANTÃO 24 HORAS
O dia era dela; a madrugada também. Em conversa com a coluna, a senadora disse que não dormiu na véspera da inauguração. “Quase às 2 horas da manhã eu estava cuidando do atendimento de convidados”, contou Rose de Freitas.
ESSA CUT TEM PODER
No acesso ao terminal de passageiros, algumas placas de sinalização enigmáticas deixaram os visitantes intrigados: “Acesso à CUT”. Ninguém entendeu o que significa.
SOS SAÚDE!
Os alambrados no acesso de convidados e imprensa e no andar superior, onde foi realizada a cerimônia, estavam enferrujados. Se o ministro da Saúde tivesse vindo, mandaria interditar.
DO SONO AO PESADELO
A ausência do governador pegou de surpresa até pessoas próximas a ele. PH acordou “indo” para a cerimônia, mas logo no início da manhã, quando o noticiário da prisão dos amigos de Temer começou a esquentar, tudo mudou.
QUASE SEGREDO
A coluna apurou que, pouco antes das 8h da manhã, um assessor do governador já confidenciava que Hartung não iria para o aeroporto.
O CONVITE
Curioso é que, ainda de manhã, secretários e colaboradores receberam mensagens do governador exortando-os a irem cedo para a inauguração.
VAI, ZEZITO!
Uma banca cheia de bombons foi instalada no saguão do aeroporto. O primeiro a atacar as guloseimas foi o ex-vereador Zezito Maio.
FESTA POLÍTICA
Foi uma festa com grande cunho político. O povo não teve acesso, mas sobraram prefeitos e vereadores. O governo do Estado convidou quatro membros do Executivo e dois do Legislativo de cada município.
A BUROCRACIA DÓI
Um dos convidados foi o vereador Evaristo Maciel, de Nova Venécia. Quando o prefeito Barrigueira ligou pedindo a identidade e o nome da mãe dele para fazer o credenciamento, o parlamentar reagiu: “Gente, eu nunca precisei dessa burocracia para visitar o Aeroporto”.
A BUROCRACIA DÓI 2
Explicação necessária: o nobre edil confundiu tudo e pensou que fosse um convite para visitar o bairro Aeroporto, em Nova Venécia.
CHEGANDO
Quando chegou para a cerimônia, Temer, cujos amigos do peito foram presos ontem, foi saudado com a música “My Way” (Frank Sinatra). Que começa assim: “E agora o fim está próximo..”.
HAJA DIPLOMACIA
O diplomata e secretário de Estado José Carlos da Fonseca Júnior precisou de muita lábia pra convencer o chefe da segurança a deixar ele e o presidente da Assembleia, Erick Musso, a entrar na cerimônia de inauguração. Foram os últimos a conseguir acesso.
MEIA-VOLTA
Outros três secretários de Estado foram barrados pela segurança ao tentarem entrar no novo aeroporto. Bruno Funchal (Fazenda), João Gualberto (Cultura) e Júlio Pompeu (Direitos Humanos) foram embora sem ver a cerimônia.
CIDADE CONFUSA
De um filósofo de botequim de Cariacica: “Primeiro Vitória coloca uma curva no meio da Reta da Penha e agora tira o aeroporto da Reta do Aeroporto”.
DIFICULTOU
Em sua saudação, o ministro dos Transportes, Maurício Quintella, chamou o vice-governador de César “Colnaugo”.
DESTA VEZ, FOI UM TERÇO
Um dos mimos que Temer ganhou de Rose de Freitas foi um terço oferecido pela mãe da senadora.
NÃO É FÁCIL
 
O ministro Henrique Meirelles (Fazenda) cochilou mais uma vez numa cerimônia pública.
NÃO É FÁCIL 2
O discurso do deputado federal Lelo Coimbra levou exatos 13 minutos.
NÃO É FÁCIL 3
Ricardo Ferraço, desta vez, elogiou muito Temer e seu governo. O senador veio de Brasília no avião presidencial.
16 ANOS DEPOIS...
 
A entrada do aeroporto pela Av. Adalberto Simão Nader ainda está precisando melhorar para decolar: faltam acabamentos na lateral da pista, os postes do canteiro central estão sem luz e a ciclovia não foi pintada. Tiveram 16 anos para fazer isso: será que foi insuficiente?
ALÔ, GOVERNADOR!
 
Quem impediu sua decolagem?

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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