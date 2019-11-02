Rodrigo Maia abre as portas para filiação de Lauriete ao DEM Crédito: Amarildo

Em Vitória, questionado pela coluna, Maia garantiu que a deputada será muito bem-vinda, mas ressaltou que a decisão precisa passar primeiro pelas instâncias partidárias.

“É uma ótima deputada. Da nossa parte, seria sempre muito bem-vinda, óbvio. Fortalece o nosso partido. Mas aqui nós temos nossa deputada [Norma Ayub, presidente estadual do DEM], o nosso diretório. E é através do nosso diretório que essas conversas devem avançar e depois chegar ao diretório nacional.”

Resumindo: se quiser ingressar no DEM, Lauriete vai ter que conversar com Norma Ayub – leia-se Theodorico Ferraço.

PREGÕES AO VIVO NA ASSEMBLEIA

Novidade na Assembleia Legislativa : em nome da transparência em processos de licitação e contratações com dinheiro público, todos os pregões da Casa serão transmitidos ao vivo, em vídeo e áudio, no site oficial da Assembleia, a partir de novembro, garante uma fonte do primeiro escalão administrativo. É anotar e cobrar!

BOLSONARISTA? ONDE?!?

Renato Casagrande anuncia aumento do número de vagas em concursos para as polícias, ao lado do deputado Alexandre Quintino (PSL) Crédito: Assessoria de Coronel Quintino

“PROCURA-SE UM CANDIDATO”

Entre agentes políticos serranos, tem chamado bastante a atenção de todos o fato de, a menos de um ano do próximo processo eleitoral, o prefeito Audifax Barcelos (Rede) não ter encontrado ainda um nome para a própria sucessão. “Ele não sabe fazer isso. Ele foi construído. Tendo sido construído, não sabe construir”, filosofa um dirigente local.

AUDIFAX: ESTREIA COMO CABO

Uma observação: Audifax já foi testado em quatro eleições, incluindo três das quatro últimas a prefeito da Serra (2004, 2012 e 2016). Nunca perdeu nas urnas. Mas, em 2020, pela primeira vez, terá que colocar à prova uma outra capacidade: a de transferir votos. Nunca antes ele se viu na situação de precisar “fazer um sucessor”. A dúvida é: até que ponto o redista consegue transferir votos?

O “PREFEITOUR”

Como publicamos na última terça-feira (29), a mais nova aposta de Audifax é seu coordenador de Governo, Jolhiomar Massariol – secretário municipal em várias pastas nas três administrações de Audifax. No último dia 9, o prefeito encheu um ônibus de jornalistas de vários veículos e realizou um tour (o PrefeiTour) pelos canteiros de obras abertos no município, com destaque para as do Contorno do Mestre Álvaro, do Hospital Materno Infantil e da UPA de Castelândia. Ele e Jolhiomar foram sentados lado a lado nos primeiros assentos do segundo andar do ônibus, equivalentes aos do motorista e do copiloto no andar de baixo.

Chamou-me bastante a atenção o entrosamento entre os dois. Audifax estava preparado, cheio de dados para apresentar aos jornalistas. Mas às vezes lhe faltava algum número ou alguém lhe fazia uma pergunta para a qual ele não tinha a resposta de cabeça. Nesses momentos, o prefeito recorria a Jolhiomar – chamado por ele de Julhinho. O secretário dava um telefonema e, rapidamente, lhe passava a informação.

Audifax Barcelos como "guia prefeiturístico" Crédito: Giordany Bozzato

FICA A DICA

Jolhiomar, Audifax… o pessoal na Serra gosta de lançar candidatos com nomes raros e complicados de pronunciar. Se Jolhiomar for mesmo para a luta, é melhor ficar mesmo com Julhinho.

VICE ITINERANTE

Sérgio Vidigal (PDT) a prefeito, tendo como vice a hoje vice-prefeita de Audifax Barcelos, Márcia Lamas. Um dirigente do PSB no município nega veementemente essa hipótese. Garante que o partido segue firme no projeto de lançar a candidatura de Bruno Lamas. Na Serra, a central de boatos veicula que, em 2020, o PSB pode apoiar(PDT) a prefeito, tendo como vice a hoje vice-prefeita de Audifax Barcelos,. Um dirigente do PSB no município nega veementemente essa hipótese. Garante que o partido segue firme no projeto de lançar a candidatura de

“LAMAS ESTÁ PRONTO”

O mesmo dirigente avalia que, no PSB, entre todas as cidades da Grande Vitória, a candidatura “mais pronta” é a de Bruno Lamas.

“Se tem um município em que temos a garantia de uma candidatura pronta para a eleição, é a Serra. O nosso único candidato a prefeito com projeto consolidado é Bruno Lamas. Ele não tem nada a perder. Tem ambiente, tem partido e tem tamanho para ser candidato.”

QUAL O TAMANHO DA RÉGUA?

Ambiente, sim. Partido, ok. Resta uma dúvida quanto ao alegado tamanho de Lamas. O dirigente relativiza: “Depende do tamanho da régua com que você o mede. Se você o comparar com Vidigal, ele larga menor. Mas vejo lá no horizonte a candidatura do Bruno e a do Vidigal indo para o segundo turno.”

VIDIGAL E CABO PORTO

Outra especulação que tem crescido na Serra é a de que o vereador Cabo Porto, do PSB de Casagrande, pode ser vice na chapa majoritária de Sérgio Vidigal, se o hoje deputado federal for candidato novamente à prefeitura. Vidigal apoiou a eleição de Casagrande ao governo estadual em 2018, o PDT está na administração do socialista, e é possível uma aliança entre os dois partidos na Serra em 2020.

Porto nega isso, no entanto. “Ninguém do PDT me procurou. Só ouvi isso na Assembleia Legislativa.” Na Assembleia? “É”, explica o vereador. “Vou lá quase todo dia. Quem está na política tem que manter aliados.”

HOJE NÃO. AMANHÃ, QUEM SABE?

Porto confirma assédio e convite de muitos partidos para se filiar, alguns com garantias de legenda para ele ser candidato a prefeito, mas afirma: “Hoje sou candidato à reeleição na Câmara da Serra.” O vereador frisa o “hoje”, porém. “Vou ouvir o povo. Amanhã posso te dizer outra coisa.”

Cabo Porto é vereador da Serra e hoje está filiado ao PSB Crédito: Fernando Madeira

PORTO: “SOU CENTRO”

Porto confirma um convite forte por parte do PSL para se filiar ao partido. Policial militar, ele teria o perfil buscado pelo presidente estadual do PSL, Carlos Manato . Mas o vereador relativiza essa questão do “perfil”. “Não sou nem de direita nem de esquerda. Se você me perguntar hoje, estou no centro. Isso faz com que eu receba convites dos dois lados”, valoriza.

PORTO X BRUNO LAMAS

Há um grande detalhe: se, em 2020, Cabo Porto decidir disputar a prefeitura, terá que sair do PSB na janela a ser aberta em março. Isso porque, como vimos acima, a preferência da direção partidária é pela candidatura de Bruno Lamas. O próprio Porto não vê assim: “Tenho muito respeito e carinho pelo Bruno. Somos até amigos de infância. Mas quem decide quem vai ser candidato não é o Vitor Vogas, não é o Cabo Porto, não é o partido. É a voz das ruas!”

Ou seja, para ser candidato a prefeito, Porto pode até buscar disputar a legenda dentro do próprio PSB. Falta ele convencer o partido disso…

MARCELO LONGE DO PDT

PDT. O deputado avalia ter dois caminhos: ou sai da agremiação e pede o mandato à Justiça Eleitoral, alegando grave discriminação por parte da direção partidária, ou permanece para disputar a Prefeitura de Cariacica em 2020. Se ele ficar no PDT, será um sinal muito forte de que disputará a eleição municipal pela quarta vez seguida. Em Cariacica, o deputado estadual Marcelo Santos continua descontente e distante em relação aos diretórios estadual e municipal do seu atual partido, o. O deputado avalia ter dois caminhos: ou sai da agremiação e pede o mandato à Justiça Eleitoral, alegando grave discriminação por parte da direção partidária, ou permanece para disputar a Prefeitura de Cariacica em 2020. Se ele ficar no PDT, será um sinal muito forte de que disputará a eleição municipal pela quarta vez seguida.

CENA POLÍTICA

O ministro da Economia, Paulo Guedes , era esperado para dar palestra no Fórum Liberdade e Democracia, promovido pelo Instituto Líderes do Amanhã, na noite da última quinta-feira (31). O ministro acabou cancelando a vinda na última hora, para a frustração de muitos espectadores. Mas ninguém ficou mais frustrado do que os manifestantes que prepararam um protesto contra Guedes. Eram alguns servidores dos Correios, contrários à proposta de privatização da estatal, já anunciada pelo ministro. Eles se mantiveram lá, firmes, mas o protesto ficou carente do seu alvo principal.