Roda de samba encerra festival de cinema em Manguinhos

A temporada de cinema à beira da praia no verão capixaba encerra nesta sexta-feira (31). O 26º Festival de Cinema Itinerante de Vitória faz última parada em Manguinhos, às 19h. O festival já atraiu uma média de 8 mil pessoas nesta edição e promete lotar o balneário da Serra. Além da exibição da comédia “Cine Holliúdy 2: A Chibata Sideral”, de Halder Gomes, o público vai conferir um show especial do projeto Samba Pras Moças. Idealizado pela cantora Monique Rocha e protagonizado por mulheres, o show é uma roda de samba que apresenta uma cantora interpretando uma sambista que fez história na música brasileira. O público pode esperar uma apresentação vibrante e repleta de clássicos