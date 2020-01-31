Roda de samba encerra festival de cinema em Manguinhos

A temporada de cinema à beira da praia no verão capixaba encerra nesta sexta-feira (31). O 26º Festival de Cinema Itinerante de Vitória faz última parada em Manguinhos, às 19h. O festival já atraiu uma média de 8 mil pessoas nesta edição e promete lotar o balneário da Serra. Além da exibição da comédia “Cine Holliúdy 2: A Chibata Sideral”, de Halder Gomes, o público vai conferir um show especial do projeto Samba Pras Moças. Idealizado pela cantora Monique Rocha e protagonizado por mulheres, o show é uma roda de samba que apresenta uma cantora interpretando uma sambista que fez história na música brasileira. O público pode esperar uma apresentação vibrante e repleta de clássicos
CONFRARIA
A Casa Confrérie - formado por arquitetos e decoradores - reuniu-se nesta quarta-feira (29), na Casa do Chef Juarez Campos. Leticia Finamore, Sérgio Paulo Rabello, Roberta Toledo, Renata Tristão, Marcia Abreu e Sérgio Palmeira degustaram delícias do menu do chef e trocaram ideias sobre os projetos para 2020, incluindo a 25ª edição da Casa Cor ES.
PARTIU, SÃO PAULO!
Carmem Dolores, Marcela e Rodrigo Souto embarcam para São Paulo na próxima segunda-feira, dia 3, para conferir os lançamentos de 2020 na decoração.
CURSO DE CULINÁRIA
Juarez Campos ministra curso de fingers food nos dias 17 e 18, na sua Casa do Chef, em Santa Lúcia.