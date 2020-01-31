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Renata Rasseli

Roda de samba encerra festival de cinema em Manguinhos

Samba Pras Moças faz show no balneário nesta sexta-feira (31), no encerramento do  26° Festival de Cinema Itinerante de Vitória

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 04:00

Públicado em 

31 jan 2020 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Cena da comédia nacional "Cine Holliúdy 2: A Chibata Sideral" Crédito: Downtown Filmes/Divulgação
A temporada de cinema à beira da praia no verão capixaba encerra nesta sexta-feira (31). O  26º Festival de Cinema Itinerante de Vitória faz última parada em Manguinhos, às 19h. O festival já atraiu uma média de 8 mil pessoas nesta edição e promete lotar o balneário da Serra. Além da exibição da comédia “Cine Holliúdy 2: A Chibata Sideral”, de Halder Gomes, o público vai conferir um show especial do projeto Samba Pras Moças. Idealizado pela cantora Monique Rocha e protagonizado por mulheres, o show é uma roda de samba que apresenta uma cantora interpretando uma sambista que fez história na música brasileira. O público pode esperar uma apresentação vibrante e repleta de clássicos
Samba Pras Moças Crédito: Divulgação

CONFRARIA

Juarez Campos, Rita Rocio Tristão e Sérgio Paulo Rabello Crédito: Mônica Zorzanelli
A Casa Confrérie - formado por arquitetos e decoradores - reuniu-se nesta quarta-feira (29), na Casa do Chef Juarez Campos.  Leticia Finamore, Sérgio Paulo Rabello, Roberta Toledo, Renata Tristão, Marcia Abreu e  Sérgio Palmeira degustaram delícias do menu do chef e trocaram ideias sobre os projetos para 2020, incluindo a 25ª edição da Casa Cor ES.
Letícia Finamore, Igor Gonçalves e Roberta Toledo Crédito: Mônica Zorzanelli
Marcia Abreu, Sérgio Palmeira e Renata Tristão Crédito: Mônica Zorzanelli
Arquitetos e decoradores reunidos em noite de confraria Crédito: Mônica Zorzanelli
menu do chef Juarez Campos Crédito: Mônica Zorzanelli

PARTIU, SÃO PAULO!

Carmem Dolores, Marcela e Rodrigo Souto embarcam para São Paulo na próxima segunda-feira, dia 3, para conferir os lançamentos de 2020 na decoração. 

CURSO DE CULINÁRIA

Juarez Campos ministra curso de fingers food nos dias 17 e 18, na sua Casa do Chef, em Santa Lúcia. 

JANTAR

Fábio Frank, Thais Guzzo e Antonio Alves Benjamim Neto: jantar de boas-vindas para os cirurgiões da Maternidade Santa Úrsula,  que acaba de ser adquirida pela Rede Meridional. Crédito: Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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