Roda de Conversa discute assédio no mercado de trabalho

Os assédios que as mulheres sofrem no ambiente de trabalho vão ser discutidos na Roda de Conversa da Revista.ag, no próximo dia 4, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A jornalista esportiva e criadora do movimento “Deixa ela falar”, Gabriela Moreira, e a figurinista e propulsora do movimento “Mexeu com uma, mexeu com todas”, Su Tonani, serão as palestrantes do evento.
A discussão, mediada pela editora da Redação A Gazeta/CBN Érica Vaz, também vai contar com a presença da doutora em Bioética e professora da FDV, Elda Bussinger. Com curadoria da Casa do Saber Rio, a Roda de Conversa abre a temporada de debates, conhecidos como Encontros do Saber, promovidos pela Revista.ag. no auditório da Rede Gazeta.
Para participar, é preciso doar um quilo de alimento não perecível no dia do evento e se inscrever no leia.ag/rodadeconversa