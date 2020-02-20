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Renata Rasseli

Roda de Conversa discute assédio no mercado de trabalho

O evento vai contar com a presença da jornalista Gabriela Moreira e da figurinista Su Tonani, no dia 4 de março, na Rede Gazeta

Publicado em 20 de Fevereiro de 2020 às 11:23

Públicado em 

20 fev 2020 às 11:23
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Figurinista e propulsora do movimento “Mexeu com uma, mexeu com todas”, Su Tonani, Crédito: Reprodução/Instagram/@sutonani
Os assédios que as mulheres sofrem no ambiente de trabalho vão ser discutidos na Roda de Conversa da Revista.ag, no próximo dia 4, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A jornalista esportiva e criadora do movimento “Deixa ela falar”, Gabriela Moreira, e a figurinista e propulsora do movimento “Mexeu com uma, mexeu com todas”, Su Tonani, serão as palestrantes do evento.
A discussão, mediada pela editora da Redação A Gazeta/CBN Érica Vaz, também vai contar com a presença da doutora em Bioética e professora da FDV, Elda Bussinger. Com curadoria da Casa do Saber Rio, a Roda de Conversa abre a temporada de debates, conhecidos como Encontros do Saber, promovidos pela Revista.ag. no auditório da Rede Gazeta.
A jornalista esportiva e criadora do movimento “Deixa ela falar”, Gabriela Moreira Crédito: divulgação

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Para participar, é preciso doar um quilo de alimento não perecível no dia do evento e se inscrever no leia.ag/rodadeconversa

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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