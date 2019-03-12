Veja fotos da Roda de Conversa do Dia da Mulher em Vitória

A sede da, em Vitória, ficou com auditório e Centro de Eventos e Treinamentos (CET) lotados para prestigiar a Roda de Conversa dodeste ano. Convidada especial da manhã desta terça (12), a atriz e psicóloga Maria Paula palestrou para os convidados ao lado de Juliana de Faria, fundadora do Think Olga, Priscila Gama, do Das Pretas, e Aisha Jacob, do Não é Não!.