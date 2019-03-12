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Veja fotos da Roda de Conversa do Dia da Mulher em Vitória

Bate-papo abriu o ciclo de eventos de 2019 na sede da Rede Gazeta, em Vitória, na manhã desta terça-feira (12)

Publicado em 12 de Março de 2019 às 18:47

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

12 mar 2019 às 18:47
A sede da Rede Gazeta, em Vitória, ficou com auditório e Centro de Eventos e Treinamentos (CET) lotados para prestigiar a Roda de Conversa do Dia da Mulher deste ano. Convidada especial da manhã desta terça (12), a atriz e psicóloga Maria Paula palestrou para os convidados ao lado de Juliana de Faria, fundadora do Think Olga, Priscila Gama, do Das Pretas, e Aisha Jacob, do Não é Não!. 
O evento é o primeiro do ciclo de 2019 e nasce da parceria da Rede Gazeta com a Casa do Saber Rio. 
> Maria Paula: "Com postura firme, podemos deixar os homens quietos no canto deles"
A cobertura completa do evento você confere nesta quarta-feira (13) na coluna Zig Zag, da jornalista Renata Rasseli, e na edição deste domingo (17) da Revista.AG, nas versões impressa e digital de A GAZETA
Veja as fotos do evento (clique na imagem para ampliar)
 

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