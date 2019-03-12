Veja fotos da Roda de Conversa do Dia da Mulher em Vitória

A sede da Rede Gazeta, em Vitória, ficou com auditório e Centro de Eventos e Treinamentos (CET) lotados para prestigiar a Roda de Conversa do Dia da Mulher deste ano. Convidada especial da manhã desta terça (12), a atriz e psicóloga Maria Paula palestrou para os convidados ao lado de Juliana de Faria, fundadora do Think Olga, Priscila Gama, do Das Pretas, e Aisha Jacob, do Não é Não!.
O evento é o primeiro do ciclo de 2019 e nasce da parceria da Rede Gazeta com a Casa do Saber Rio.
A cobertura completa do evento você confere nesta quarta-feira (13) na coluna Zig Zag, da jornalista Renata Rasseli, e na edição deste domingo (17) da Revista.AG, nas versões impressa e digital de A GAZETA.
Veja as fotos do evento (clique na imagem para ampliar):