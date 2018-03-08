Confira fotos do bate-papo da Revista.ag sobre o Dia da Mulher

A Revista.ag, publicação de A GAZETA, promoveu na manhã desta quinta-feira (8) uma roda de conversa que debateu as questões que envolvem: "o que é ser mulher nos dias de hoje?". A editora Mariana Perini mediou a conversa que reuniu a mastologista Cláudia Mameri, a life coach Luciana Almeida, a psicóloga e sexóloga Gina Strozzi, a empresária Ana Maria Tongo, e cronista Maria Sanz e a psicóloga Angelita Scárdua para compartilharem suas ideias.
O evento foi point de encontro de mais de centenas de mulheres que lotaram o auditório da Rede Gazeta, em Vitória. A partir desta sexta-feira (9), a colunista Renata Rasseli vai mostrar "quem é quem" das personalidades que prestigiaram a roda de conversa na Zig Zag, nas versões impressa e digital de A GAZETA. Confira galeria de fotos com as personalidades que marcaram presença no bate-papo:
Confira o debate na íntegra, que foi transmitido ao vivo pelo Gazeta Online: