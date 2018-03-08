Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Auditório lotado

Confira fotos do bate-papo da Revista.ag sobre o Dia da Mulher

A editora Mariana Perini mediou roda de conversa que reuniu mulheres para debaterem sobre os dilemas do papel da figura feminina hoje em dia

Publicado em 08 de Março de 2018 às 19:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2018 às 19:21
Roda de Conversa: o que é ser mulher nos dias de hoje? Crédito: Mônica Zorzanelli
A Revista.ag, publicação de A GAZETA, promoveu na manhã desta quinta-feira (8) uma roda de conversa que debateu as questões que envolvem: "o que é ser mulher nos dias de hoje?". A editora Mariana Perini mediou a conversa que reuniu a mastologista Cláudia Mameri, a life coach Luciana Almeida, a psicóloga e sexóloga Gina Strozzi, a empresária Ana Maria Tongo, e cronista Maria Sanz e a psicóloga Angelita Scárdua para compartilharem suas ideias.
> Leia mais notícias de Entretenimento
O evento foi point de encontro de mais de centenas de mulheres que lotaram o auditório da Rede Gazeta, em Vitória. A partir desta sexta-feira (9), a colunista Renata Rasseli vai mostrar "quem é quem" das personalidades que prestigiaram a roda de conversa na Zig Zag, nas versões impressa e digital de A GAZETA. Confira galeria de fotos com as personalidades que marcaram presença no bate-papo:
Confira o debate na íntegra, que foi transmitido ao vivo pelo Gazeta Online

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Com ferrovia funcionando, Vports quer dobrar movimento de gusa por Vila Velha
Inteligência Artificial vai acabar com algumas profissões
O profissional de marketing na era da IA
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados