Confira fotos do bate-papo da Revista.ag sobre o Dia da Mulher

, publicação de, promoveu na manhã desta quinta-feira (8) uma roda de conversa que debateu as questões que envolvem: "o que é ser mulher nos dias de hoje?". A editora Mariana Perini mediou a conversa que reuniu a mastologista Cláudia Mameri, a life coach Luciana Almeida, a psicóloga e sexóloga Gina Strozzi, a empresária Ana Maria Tongo, e cronista Maria Sanz e a psicóloga Angelita Scárdua para compartilharem suas ideias.