Robô limpa estações de tratamento de esgoto na Serra

Robô anfíbio limpa a lagoa da estação de tratamento de esgoto de Jacaraípe, na Serra: em todas as estações, o trabalho de limpeza é realizado, em média, a cada 20 dias. Crédito: Divulgação

Um robô anfíbio está sendo utilizado para limpar as lagoas das estações de tratamento de esgoto da Serra. Por meio da tecnologia é possível revitalizar os lagos, tirando o lodo que se acumula no fundo e garantindo maior eficiência da estação. Já foram investidos R$ 6 milhões na limpeza das seis primeiras estações: Valparaíso, Civit II, Jacaraípe, Jardim Tropical, Feu Rosa e Serra Dourada. Já foram retirados 30.420 m3 de lama.

As próximas

As próximas estações que serão limpas pelo robô são as do Civit e de Barcelona. O projeto é uma parceria da Prefeitura da Serra com a Serra Ambiental, empresa encarregada do tratamento de esgoto no município por meio de uma Parceria Público-Privada.

Nem em casa

A campanha pra governador está tão morna que nenhum dos 30 deputados estaduais foi ao debate com os seis candidatos promovido pela Central dos Servidores Públicos, ontem, na Assembleia Legislativa.

Constatação

É mais fácil Bolsonaro conseguir responder a uma pergunta sobre economia do que Alckmin arrastar multidões.

Ouro no tanque

De 14 de agosto a 12 de setembro (29 dias), o litro da gasolina aumentou, sem os impostos, R$ 0,28 na Petrobras; R$ 0,26 nas distribuidoras; R$ 0,20 nos postos.

A Cultura interina

O escritor Maciel de Aguiar foi nomeado, interinamente, para comandar a Secretaria de Cultura de Vila Velha. O órgão era apenas uma subsecretaria da Secretaria de Esportes.

No currículo

Maciel, filiado ao PSDB a pedido do prefeito Max Filho, já foi secretário de Cultura de São Mateus, de Vitória e do Estado.

Perigo

Tem general falando demais. E este filme nunca acaba bem.

Vizinho ilustre

O secretário de Segurança Pública, Nylton Rodrigues, vai se sentir mais seguro. É que a futura base da PM no Morro da Piedade, no Centro de Vitória, fica pertinho da casa dele.

Memória afetiva

Carlos André Santos de Oliveira, superintendente da Organização das Cooperativas do Brasil (OCB-ES), guarda em sua casa uma relíquia: um chaveiro comemorativo aos 50 anos de A GAZETA, que pertencia ao seu pai. Na época, a sogra de Carlos André trabalhava no jornal.

O exemplo

Presidente manda prender comandante do Exército por opinar sobre lei. Bom viver num país em que a democracia funciona de fato. Parabéns, Uruguai!

Discípulo do Bolso

O ex-capitão do Exército parece que inspirou o prefeito comunista de Baixo Guandu. Neto Barros, ao comentar uma pesquisa da Vox Populi favorável a Fernando Haddad (PT), se saiu com essa: “É melhor jair se Haddaptando!”

I love Vitória

Dona Lu Alckmin disse que ficou tão encantada com Vitória que filmou a cidade lá do alto, no avião.

Tá podendo

Gerson Camata não perdeu o prestígio em Brasília. O ex-senador foi convidado para a posse do novo presidente do Supremo, Dias Toffoli.

Fé na vida

A Sesa criou normas para cumprir a lei federal que prevê a visita de religiosos às unidades hospitalares do ES. A portaria garante que os líderes religiosos podem comparecer aos hospitais por iniciativa própria, a pedido da família ou da pessoa internada.

Gafe tucana

Em entrevista, Alckmin tratou César Colnago como deputado. O capixaba esclareceu que é vice-governador e candidato a deputado federal. “Estou só adiantando”, tentou consertar o presidenciável.

Só pensa naquilo

Candidato à reeleição, Lelo Coimbra (MDB) tem feito campanha durante 16 horas por dia. Está sendo conhecido por aliados como “Lelinho Turbo”.

Alô, Dias Toffoli!