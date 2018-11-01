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Beatriz Seixas

Rio Grande do Sul e RJ disputam Funchal, secretário da Fazenda do ES

Os dois Estados passam por um dramático quadro fiscal

Publicado em 01 de Novembro de 2018 às 20:14

Públicado em 

01 nov 2018 às 20:14
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Bruno Funchal é secretário de Estado da Fazenda do ES Crédito: Tati Beling/Ales
Dois Estados que estão com a situação fiscal dramática, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, estão “brigando” para levar o atual secretário da Fazenda do Espírito Santo, Bruno Funchal, para colocar ordem nos respectivos caixas públicos.
O economista foi convidado pelos governadores eleitos Wilson Witzel (PSC), do Rio de Janeiro, e Eduardo Leite (PSDB), do Rio Grande do Sul, para assumir a Secretaria da Fazenda e também compor a equipe de transição.
A coluna conversou com Funchal que confirmou as propostas dos dois políticos e disse que ainda não definiu se aceitará ou não o convite. “Falei com eles que até segunda-feira darei uma resposta. Ainda estou avaliando se aceitarei um dos convites ou se retornarei para dar aulas na Fucape. Existem essas três possibilidades. Mas o que posso dizer é que fico muito honrado pelo convite. É o reconhecimento do trabalho que venho fazendo na Sefaz.”
A conversa de Bruno Funchal com Wilson Witzel foi pessoalmente hoje no Rio de Janeiro, já no caso de Eduardo Leite foi feita uma reunião via Skype. “Foi muito boa a conversa com os dois governadores”, disse o economista ao ressaltar que os possíveis chefes têm perfis bem diferentes.
Questionado sobre os desafios de chefiar uma pasta tão estratégica em Estados com tamanho desequilíbrio fiscal - situação bem diferente da do Espírito Santo -, o secretário da Sefaz-ES ponderou que, no caso do Rio, quem vier a assumir a pasta deve ter um olhar para a arrecadação. “Dá para fazer um trabalho grande do lado da receita. Há espaço para trabalhar na modernização da receita e na eficiência da máquina pública, claro que sempre atento às despesas.”
Já em relação ao Estado gaúcho, Funchal observou que o novo secretário da Fazenda deverá preparar o regime de recuperação fiscal e focar no enxugamento da máquina pública.
Bruno Funchal está à frente da Sefaz desde fevereiro de 2017. Ele possui graduação em economia pela Universidade Federal Fluminense, tem doutorado em Economia pela Fundação Getúlio Vargas - RJ (2006) e é  pós-doutor pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada. 

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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