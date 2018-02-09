Rio Doce sem trégua

Está mais do que claro que o Rio Doce há muito implora por uma trégua. Ora sofre com longos períodos de estiagem, com bancos de areia compondo imagens desoladoras ao longo do seu leito (o ano de 2014 foi um dos mais difíceis nesse aspecto). Ora transborda, com vazão que o leva para dentro das cidades que o margeiam. Colatina e Linhares têm sofrido com essa situação nos últimos dias. E, não se pode nunca esquecer, ainda foi vítima da maior tragédia ambiental do país, com o rompimento da barragem de rejeitos em Mariana, em 2015.

Em seu curso atual, o rio vem, desde Minas Gerais, batendo os níveis de inundação nos últimos dias. Quando adentra o Estado a situação não é diferente: em Colatina a cota de inundação chegou a 6,2 metros na quinta-feira, enquanto em Linhares não para de subir, atingindo 4,55 metros ontem. O resultado é o caos urbano de sempre, com ruas inundadas e famílias tendo que abandonar suas casas.