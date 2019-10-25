Rigoni defende que ES Gás seja estatal

O deputado federal Felipe Rigoni (PSB), que defende publicamente privatizações e tem uma visão liberal na economia, elogiou a criação pelo governo do Estado de uma nova estatal, a companhia ES Gás.
Para ele, a formação da empresa é um dos passos necessários para venda à iniciativa privada em um segundo momento. A fala de Rigoni aconteceu nesta sexta-feira (25) durante o Encontro de Lideranças, em Pedra Azul, após o parlamentar ser perguntado por um dos integrantes da plateia sobre o que ele achava sobre a criação da estatal.
"Muito importante, pois só quando a gente conseguir ajustar os incentivos para a interiorização do gás, a gente pode privatizar. Por isso, já está prevista na criação dela, a transição para depois ser privatizada. Mas no início, precisa ajustar o mercado, especialmente dar os incentivos corretos para que o gás seja interiorizado, não fique só no litoral capixaba, e garantir investimentos para todas as regiões"
No mesmo evento, ele afirmou ainda que a discussão sobre privatizações, feita pelo governo federal, ainda está muito distante do Parlamento. Para o deputado, pelo menos neste ano não deve haver grandes avanços em relação a essa pauta.