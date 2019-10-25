Rigoni defende que ES Gás seja estatal

"Muito importante, pois só quando a gente conseguir ajustar os incentivos para a interiorização do gás, a gente pode privatizar. Por isso, já está prevista na criação dela, a transição para depois ser privatizada. Mas no início, precisa ajustar o mercado, especialmente dar os incentivos corretos para que o gás seja interiorizado, não fique só no litoral capixaba, e garantir investimentos para todas as regiões"