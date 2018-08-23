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Dicas da Nanda

Wrap dress: aprenda a usar o vestido que vai bombar no próximo verão

O modelo é queridinho das francesas e promete visuais versáteis e sofisticados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2018 às 17:41

Publicado em 23 de Agosto de 2018 às 17:41

O wrap dress já virou tendência e promete entrar de vez no guarda-roupa das brasileiras Crédito: Pinterest
Ícone da moda que domina cada vez mais o street style, o wrap dress é uma peça que nunca saiu dos guarda-roupas. Desde sua origem até os dias de hoje, ele sofreu algumas mudanças em seu comprimento, decote, e se adaptou aos diferentes tipos de tecido e às diversas estampas da moda ao longo do tempo.
>A estampa tie-dye voltou com tudo na cena fashion
Versátil, o vestido cai bem em qualquer estilo e é uma ótima opção para diferentes ocasiões e estações. Com tecido leve, é uma peça chave para temperatura mais amena. Em dias mais frios, os modelos com mangas mais compridas, tons mais escuros e padronagens mais simples podem ser usados com jaquetas, tricôs e lenços!
E o mais legal é que ele combina bem com diversos complementos do armário, basta usar a criatividade, como por exemplo colares finos e compridos, argolas, tênis e, principalmente, as bolsas de palha, que são alma gêmeas do vestido e ressaltam o mood francês que está super em alta.

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