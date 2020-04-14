Você ronca que nem o Babu? Veja estratégias para aliviar o problema

Babu, do BBB20: ronco traz riscos para a saúde e prejudica o sono Crédito: Reprodução/Internet

Um dos participantes favoritos do BBB20, Babu vem incomodando as sisters por causa do ronco. Outro dia, para não atrapalhar o sono das colegas de quarto, ele resolveu dormir no quintal da casa. Fiquei sem graça, confessou.

Sim, roncar geralmente é motivo de constrangimento. No entanto, o problema de Babu é mais comum do que se imagina: estima-se que afete 4 em cada 10 pessoas.

A pneumologista e presidente da Associação Brasileira de Sono do Espírito Santo, Jéssica Polese, explica que o ronco é o barulho de um aumento na resistência na via aérea. É uma dificuldade para o ar entrar e sair. Então quando ele está com essa dificuldade, ele faz esse barulho que a gente chama de ronco.

Mais do que um som desagradável - diz-se, aliás, que é a terceira causa de divórcios - o ronco pode ser sinônimo de sérios problemas de saúde, segundo a médica. Em longo prazo, ele traz muito problemas de saúde, como pressão alta, maior tendência a ter um acidente vascular cerebral (derrame), maior chance de infarto e outros derivativos da parte cardíaca, cita ela.

Além disso, do ponto de vista psiquiátrico, o ronco piora os distúrbios psiquiátricos. Tem pacientes que não conseguem compensar a parte psiquiátrica por conta do ronco e da apneia do sono. Porque o ronco, na verdade, é um sinal de que há uma resistência aumentada. E aí é a hora em que o médico pede uma polissonografia e vê a apneia do sono, afirma Jéssica.

Só que algumas mudanças de hábitos podem ajudar a pessoa que ronca, aliviando a situação. A pneumologista enumera, por exemplo, a atividade física e diminuição do peso. Mudar a posição na hora de dormir, diz ela, também é indicado. A melhor posição é de lado com a coluna nivelada, pontua.

Também, é possível avaliar se a pessoa tem obstrução nasal e corrigir isso. E caso ela tenha hipotireoidismo, o tratamento adequado também melhora o sono.

Há vários tratamentos modernos que auxiliam na qualidade do sono e que podem reduzir o ronco. Para tratar a apneia do sono e o ronco, o que a gente tem de mais novo são os aparelhos intraorais, que avançam a mandíbula, colocando o queixo um pouco para a frente. E o uso de CPAP, que são aparelhos de pressão positiva, destaca Jéssica.

Até cirurgia

A solução para o problema do ronco do Babu poderia ser cirúrgica também. O ator apresenta um queixo mais proeminente, o que pode ser um dos fatores associados ao ronco.

Um procedimento chamado mentoplastia, feito, na maioria das vezes, por razões estéticas, pode auxiliar no tratamento da apneia obstrutiva.

A mentoplastia é o aumento ou a redução do queixo, proporcionando equilíbrio harmonioso das características faciais. Um queixo pequeno e recuado favorece o aparecimento de distúrbios graves associados ao sono e de sinais prematuros de envelhecimento facial, afirma o cirurgião plástico Humberto Pinto, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

O cirurgião plástico Jefferson Vaccari explica que o procedimento só deve ser realizado após os 17 anos, quando os ossos da face já se desenvolveram o suficiente e após o uso de aparelhos nos dentes. Antes da cirurgia, é realizada uma análise facial, para identificar e avaliar o tipo de correção mais adequado. Em alguns casos, pode ser necessária uma associação da cirurgia do queixo a procedimentos no nariz, a fim de equilibrar as proporções faciais, diz Vaccari.

A mentoplastia de aumento é muito mais comum do que a de redução. Nos casos em que ocorre um desenvolvimento ósseo menor do que o esperado é necessária a inclusão de próteses ou infiltração com gordura, dependendo de cada caso. Quando há concentração de adiposidade no pescoço ou flacidez no músculo pode ser preciso também fazer uma pequena lipoaspiração no local, explica Humberto.

Quando se opta pela inclusão de implante para aumentar o queixo, a cirurgia dura cerca de uma hora. Se for feito avanço ósseo, o procedimento tem uma duração maior, entre 90 e 120 minutos. A incisão da cirurgia é feita na parte inferior do queixo ou por dentro da boca, então as cicatrizes ficam praticamente imperceptíveis, diz o médico.