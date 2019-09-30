Viver perto da natureza pode adiar a chegada da menopausa

Mulher curtindo a natureza Crédito: Freepik

A menopausa chega para todas. Não tem jeito. É um processo natural da vida da mulher. Mas é possível fazer com que ela não chegue tão cedo. Uma pesquisa publicada na revista Environment International mostrou que mulheres que vivem perto da natureza podem adiar a menopausa em pelo menos 16 meses.

A explicação é que aquelas que vivem mais próximas da área rural, que têm um contato maior com o verde, tendem a reduzir a produção de cortisol, um hormônio ligado ao estresse. E os médicos já sabem que níveis altos de cortisol podem interferir nos níveis de estradiol, um hormônio sexual feminino. A queda nos níveis de estradiol é um dos sinais que indicam a proximidade da menopausa.

"Muito legal esse estudo. Ele fala que as pessoas que vivem menos estressadas, como as que moram em área rurais, têm menopausas mais tardias. O estresse faz com que elas tenham variação hormonal antes da época", comenta a ginecologista Lorena Baldotto.

A médica explica que a menopausa é uma fase natural e fisiológica que ocorre logo após a última menstruação da mulher. Durante esse tempo, as liberações hormonais tornam-se variáveis, de forma que alguns sintomas começam a surgir. "Muitas mulheres apresentam sobrepeso, depressão, vida sexual inativa. E 99% manifestaram três ou mais sintomas do climatério".

Ouça o que mais a dra Lorena Baldotto explica sobre a pesquisa e como é possível tornar essa transição com menos incômodos: