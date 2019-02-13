Veja os alimentos certos para garantir mais energia no Sambão do Povo

Vegetais de cor amarela e folhas verdes são os mais indicados Crédito: Unsplash

Em tempos de folia a adrenalina é alta, e às vezes esquecemos que para gerar essa energia é preciso se alimentar bem, sem excessos, e beber bastante água. Para saber como não perder o pique nos dois dias no Sabão do Povo, fomos conversar com especialistas.

A nutricionista Karina Gouve esclarece que o segredo para se manter saudável e com uma boa hidratação na folia é comer alimentos leves e que deem saciedade. “Os alimentos precisam ser de fácil digestão, por conta das horas que as pessoas passam no sambão gastando energia”. Ela indica o consumo de frutas, verduras, legumes, e ainda de alimentos integrais, por conta de sua grande capacidade de dar saciedade e não pesar no intestino.

A preparação do organismo para o carnaval deve começar desde janeiro, porém, durante os dois dias que antecedem a folia no sambão a dica é investir em uma alimentação colorida - principalmente os alimentos de cor amarela e as folhas verdes - e ainda abusar do consumo de água de coco, e água mineral. “Durante a refeição deve-se optar por ingerir a salada primeiro e depois os outros alimentos, pois isso garante uma melhor absorção dos nutrientes”, esclarece a nutricionista.

Já o médico Wesley Schunk destaca que os carboidratos saudáveis também são importantes. “Os carboidratos de qualidade, como as batatas e os grãos integrais oferecem um dos principais combustíveis para nossas células: a glicose. Grãos como a granola (caseira) sem açúcar com os flocos de aveia, a quinua e o amaranto são excelentes opções para adicionar em sucos e saladas de frutas no café da manhã”, disse ele.

Ele também indica que as frutas ricas em Vitamina C e potássio são essenciais para um bom trabalho muscular. São elas a manga, mamão, pêssego, caqui, maçã, banana, uva, abacaxi, maracujá e melão. E as proteínas também são fonte de vitaminas. “Elas devem ser consumidas grelhadas, assadas ou cozidas”, indica Wesley Schunk.

Além disso, uma boa opção para complementar a preparação com mais nutrientes é o suco verde, que deve ser consumido antes e depois da folia no Sambão, para melhorar o sistema imunológico, e também para repor as energias gastas. “O suco é uma ótima alternativa para quem não gosta de comer algumas folhas verdes ou outras verduras e legumes durante a refeição, pois ele acaba englobando diferentes nutrientes e é mais fácil de ingerir”, disse a nutricionistas Karina Gouve.

SUCO VERDE

INGREDIENTES:

2 Folhas de couve

1 caldo de duas Laranja (lima ou pérsia)

gengibre

*Também pode colocar limão

MODO DE PREPARO: