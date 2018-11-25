Vasectomia aumenta libido no homem, segundo pesquisa

Um estudo realizado pela Universidade de Frankfurt, na Alemanha, mostrou que os homens que realizam a vasectomia têm mais vontade de fazer sexo. A pesquisa ouviu 294 casais que passaram pela cirurgia e foi constatado que 12,04% dos homens tiveram relações sexuais com mais frequência, enquanto apenas 4,5% relataram ter em menos tempo.

Se o homem está fazendo uma vasectomia, é porque o casal está pensando em não ter mais filhos. No momento em que passa por esse procedimento, ele se sente mais liberto para as relações sexuais porque perde o medo de engravidar a companheira, explica o urologista Mauricio Rubinstein, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Minimamente Invasiva e Robótica do Rio.

Nos últimos cinco anos, o SUS realizou 82.348 vasectomias, das quais 65% foram feitas na região Sudeste.

Critérios

Para se submeter ao procedimento, o homem precisa ter mais de 25 anos ou dois filhos vivos, e se casado, precisa que a esposa concorde com a cirurgia. A reversão da vasectomia pode ocorrer, desde que haja arrependimento. Mas, se o casal ainda pensa em ter filhos, a recomendação é não fazer.

O procedimento para reverter é delicado, porque os ductos deferentes são muito finos. A cirurgia pode ser bem feita, mas não é garantida a gravidez, alerta Mauricio.

Muitos homens ainda sentem receio de pensar na cirurgia como uma opção de planejamento familiar para não ter mais filhos. Muitos mitos ainda rondam a operação.

Em geral, eles acham que pode estar associado à perda da libido e à redução do volume do esperma. Alguns acreditam até que pode ocorrer encurtamento do pênis e que pode atrapalhar fatores hormonais, o que não é verdade, afirma o urologista Paulo Salustiano, membro da Sociedade Brasileira de Urologia.

ENTENDA MAIS

A cirurgia

O homem recebe anestesia no local e, às vezes, é submetido a uma sedação. Os ductos deferentes (por onde passam os espermatozoides) são cortados e cauterizados

Liberação

O procedimento dura, em média, 30 minutos, e o paciente é liberado para casa no mesmo dia. As relações sexuais são liberadas após 48h de repouso, caso a dor local já tenha passado. Mas devem ser feitas com contraceptivos, pois ainda há espermatozoides vivos

Pós-operatório

Após 25 ejaculações ou dois meses, o homem deve fazer um espermograma. Caso não seja localizado nenhum espermatozoide, ele passa a ser considerado estéril

Reversão