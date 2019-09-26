Tendência: Natalie Portman arrasa com body mega decotado em première

Natalie Portman se reuniu com Jon Hamm nesta quarta-feira (25), no Teatro Darryl Zanuck, em Los Angeles, na Califórnia, para a première do novo filme dos dois, a ficção científica Lucy In The Sky, que tem direção de Noah Hawley - e ainda não tem previsão de estreia no Brasil.

Para a ocasião, Natalie apostou em um conjunto de saia e body de manga longa decotadíssimo, com abertura até o umbigo - estilo JLo com o modelito Versace.