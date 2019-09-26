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Body + saia = <3

Tendência: Natalie Portman arrasa com body mega decotado em première

Ao lado de Jon Hamm, a atriz lançou 'Lucy in the Sky'
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

26 set 2019 às 12:57

Publicado em 26 de Setembro de 2019 às 12:57

Natalie Portman se reuniu com Jon Hamm nesta quarta-feira (25), no Teatro Darryl Zanuck, em Los Angeles, na Califórnia, para a première do novo filme dos dois, a ficção científica Lucy In The Sky, que tem direção de Noah Hawley - e ainda não tem previsão de estreia no Brasil.
Para a ocasião, Natalie apostou em um conjunto de saia e body de manga longa decotadíssimo, com abertura até o umbigo  - estilo JLo com o modelito Versace. 
Na trama de Lucy in the Sky, Natalie é uma astronauta que volta à Terra e começa a perder a noção de realidade depois de ter passado por uma experiência durante uma missão no espaço.

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