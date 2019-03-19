Telhados verdes estão em alta

O telhado verde - ou cobertura verde - já é sinônimo de sustentabilidade. Está se tornando um grande aliado em projetos de casas e edifícios. A instalação pode parecer futurista, mas, na verdade, surgiu na antiga mesopotâmia. As construções que comportavam jardins suspensos se chamavam Zigurates e o mais popular era o Etemenanki, na Babilônia.

Esse tipo de telhado consiste no plantio de vegetação na cobertura de casas e edifícios. Ele pode ser instalado através de técnicas como impermeabilização e drenagem do local. Segundo o arquiteto e paisagista Bismark Martins, essas instalações são versáteis, e se adaptam aos diferentes tipos de coberturas, desde que tenham uma estrutura resistente.

“A instalação deve ser feita por profissionais, pois os telhados verdes são compostos por camadas que dependem do tipo de vegetação que será plantada. Geralmente são formados por suporte, controle de vapor, manta de isolamento térmico, camada impermeabilizante, camada de drenagem, camada filtrante, substrato e a vegetação. Todo esse sistema tem um peso e o local de instalação deve suportá-lo”, ressaltou Bismark Martins.

As coberturas verdes podem ser desenvolvidas ainda no projeto arquitetônico, ou adaptadas em ambientes que já foram construídos. “Caso o projeto do telhado verde seja concebido junto do projeto arquitetônico, este poderá ser bem dimensionado para tal finalidade com inclinações favoráveis e definições prévias do tipo de vegetação. Porém, a execução da estrutura também pode ser feita em coberturas já prontas, desde que sejam obedecidas as normas técnicas de segurança para tal”, explicou a arquiteta Najla El Aouar.

A arquiteta complementou dizendo que algumas medidas devem ser obedecidas quanto a instalação dos telhados, como a consulta com um engenheiro para avaliação da estrutura da residência, um arquiteto para elaboração do projeto da cobertura e a contratação de empresas de execução de tal serviço. “Um projeto bem estruturado com certeza torna a execução mais barata, e bem aproveitada”, finalizou Najla.