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Série de Tv "Baywatch" inspira o novo vermelho da Pantone

Trinta anos depois que "Baywatch" foi ao ar pela primeira vez na TV, o Pantone Color Institute e Fremantle se uniram para criar o Baywatch Red.
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

19 set 2019 às 06:08

Publicado em 19 de Setembro de 2019 às 06:08

Os salva-vidas de "Baywatch" inspiram o novo vermelho da Pantone Crédito: Pinterest
Vermelho Baywatch? sim! a nova trend da Pantone é em comemoração aos 30 anos do programa de TV  Baywatch. O Instituto Pantone Color criou o "Baywatch Red", em homenagem aos maiôs e bermudas usada pelo elenco para salvar vidas na praia.
> Pantone divulga lista de cores que vão bombar em 2020; veja todas
A série narrou o trabalho à beira-mar de um grupo de salva-vidas em Malibu, e fez sua estreia em 1989. "O Baywatch Red é voltado para simbolizar a paixão e a coragem demonstradas por esses corajosos e heróicos salva-vidas. O poderoso energizante Baywatch Red expressa instantaneamente uma mensagem de ação imediata e determinação feroz.", conta Laurie Pressman, vice-presidente do Pantone Color Institute, em publicação na Glamour. 

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