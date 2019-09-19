Série de Tv "Baywatch" inspira o novo vermelho da Pantone

Vermelho Baywatch? sim! a nova trend da Pantone é em comemoração aos 30 anos do programa de TV Baywatch. O Instituto Pantone Color criou o "Baywatch Red", em homenagem aos maiôs e bermudas usada pelo elenco para salvar vidas na praia.

A série narrou o trabalho à beira-mar de um grupo de salva-vidas em Malibu, e fez sua estreia em 1989. "O Baywatch Red é voltado para simbolizar a paixão e a coragem demonstradas por esses corajosos e heróicos salva-vidas. O poderoso energizante Baywatch Red expressa instantaneamente uma mensagem de ação imediata e determinação feroz.", conta Laurie Pressman, vice-presidente do Pantone Color Institute, em publicação na Glamour.