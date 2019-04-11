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Dicas da Nanda

Sapatos em tom pastel são o novo hit do momento

As cores aparecem em flats, mules, scarpins, tênis e botas

Publicado em 11 de Abril de 2019 às 18:24

Publicado em 

11 abr 2019 às 18:24
Os tons pastéis estão em alta Crédito: Pinterest
Que tal adicionar na sua wish-list de inverno um par de sapatos tons pastel? As cores aparecem em flats, mules, scarpins, tênis e botas.
Além de coordenar com a roupa - que pode ser também em tons clarinhos - também vale deixar o calçado ser o ponto de cor sutil e com mood mais romântico, mas totalmente válido para levantar um look mais básico!
Processed with VSCO with a1 preset Crédito: Pinterest
Mas para quem não quer deixar o look bobo ou açucarado demais, adicione alguma peça mais pesada, alfaiataria é uma boa ideia, e um toque ou outro de seriedade, com jaqueta de couro ou casaco pra dar peso à produção. A seguir, algumas inspirações pra você entrar no clima já!

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