Sapatos em tom pastel são o novo hit do momento

Os tons pastéis estão em alta Crédito: Pinterest

Que tal adicionar na sua wish-list de inverno um par de sapatos tons pastel? As cores aparecem em flats, mules, scarpins, tênis e botas.

Além de coordenar com a roupa - que pode ser também em tons clarinhos - também vale deixar o calçado ser o ponto de cor sutil e com mood mais romântico, mas totalmente válido para levantar um look mais básico!

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