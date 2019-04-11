Sapatos em tom pastel são o novo hit do momento

Que tal adicionar na sua wish-list de inverno um par de sapatos tons pastel? As cores aparecem em flats, mules, scarpins, tênis e botas.
Além de coordenar com a roupa - que pode ser também em tons clarinhos - também vale deixar o calçado ser o ponto de cor sutil e com mood mais romântico, mas totalmente válido para levantar um look mais básico!
Mas para quem não quer deixar o look bobo ou açucarado demais, adicione alguma peça mais pesada, alfaiataria é uma boa ideia, e um toque ou outro de seriedade, com jaqueta de couro ou casaco pra dar peso à produção. A seguir, algumas inspirações pra você entrar no clima já!