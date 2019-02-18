Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Carnaval de Vitória

Saiba tudo o que vai rolar no espaço Zig Zag no Sambão do Povo

Transporte, entrada exclusiva, mimos personalizados, picolés, delícias de dar água na boca e decoração temática são algumas das atrações para convidados da Rede Gazeta, nos dias 22 e 23, no Sambão do Povo
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

18 fev 2019 às 14:33

Publicado em 18 de Fevereiro de 2019 às 14:33

Perspectiva do camarote Crédito: Divulgação
 
Guarda-fantasia
Os foliões convidados que também vão desfilar nas escolas de samba poderão guardar suas fantasias num espaço apropriado, na entrada do camarote. Tudo com conforto e segurança!
Mapa Crédito: Divulgação
A melhor localização
O espaço Zig Zag terá a melhor localização no Carnaval de Vitória. No setor A do Sambão do Povo, o espaço, que fica no terceiro andar, terá 54 x 6 metros e acesso exclusivo para os 450 convidados de cada noite. A decoração do espaço, que fica bem pertinho da concentração, terá flores, peneiras de palha no teto e folhagens. Os convidados e clientes da Rede Gazeta terão transporte exclusivo até o Sambão do Povo, saindo em horários estabelecidos. “Os convidados vão poder curtir tudo o que acontece na passarela do samba, com visão privilegiada, ações exclusivas, num ambiente vip e descontraído, que vai valorizar a cultura capixaba, desde a decoração, passando pelo bufê e outros detalhes que vão trazer experiências marcantes”, explica o diretor de Mercado Anunciante da Rede Gazeta, Marcio Chagas.
Conheças as atrações do camarote deste ano Crédito: Vitor Jubini
Para refrescar
A Frutíssimo servirá picolés para os convidados. Um bartender também criará drinques exclusivos com os picolés de fruta da marca durante o evento.
> Do sambão ao bloquinho: confira 2 tutoriais de makes pra arrasar no carnaval
Repondo as energias
 
Para repor as energias, os foliões que vão curtir os desfiles do camarote poderão saborear, em momentos específicos, saladas de frutas oferecidas pelo Epa Supermercados.
Kit ressaca
A Rede Farmes promete atrair os olhares dos foliões com baleiros que estarão circulando pelo espaço. Chicletes, balas e um kit ressaca para curar a bebedeira prometem não deixar ninguém perder a festa.
Conheças as atrações do camarote deste ano Crédito: Divulgação
Kit folião
A bolsa com o kit do folião promete ser item-desejo entre os convidados. Com estampa exclusiva, a peça nas cores coral (sexta-feira) e amarela (sábado) trará as camisetas do camarote, o guia do folião e as pulseiras de acesso.
Conheças as atrações do camarote deste ano Crédito: Divulgação
Pés com conforto
A dermatologista Karina Mazzini preparou um mimo exclusivo para as 200 primeiras convidadas que chegarem ao camarote na noite de sábado. Elas receberão um voucher, que poderá ser trocado por um chinelo exclusivo. Momento conforto, garantido!
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval Rede Gazeta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cidade do ES instala cabine telefônica (sem telefone) à moda inglesa
Imagem de destaque
Royalties do petróleo: os bastidores do julgamento no STF
Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados