Saiba tudo o que vai rolar no espaço Zig Zag no Sambão do Povo

Perspectiva do camarote Crédito: Divulgação





Guarda-fantasia

Os foliões convidados que também vão desfilar nas escolas de samba poderão guardar suas fantasias num espaço apropriado, na entrada do camarote. Tudo com conforto e segurança!

Mapa Crédito: Divulgação

A melhor localização

O espaço Zig Zag terá a melhor localização no Carnaval de Vitória. No setor A do Sambão do Povo, o espaço, que fica no terceiro andar, terá 54 x 6 metros e acesso exclusivo para os 450 convidados de cada noite. A decoração do espaço, que fica bem pertinho da concentração, terá flores, peneiras de palha no teto e folhagens. Os convidados e clientes da Rede Gazeta terão transporte exclusivo até o Sambão do Povo, saindo em horários estabelecidos. “Os convidados vão poder curtir tudo o que acontece na passarela do samba, com visão privilegiada, ações exclusivas, num ambiente vip e descontraído, que vai valorizar a cultura capixaba, desde a decoração, passando pelo bufê e outros detalhes que vão trazer experiências marcantes”, explica o diretor de Mercado Anunciante da Rede Gazeta, Marcio Chagas.

Conheças as atrações do camarote deste ano Crédito: Vitor Jubini

Para refrescar

A Frutíssimo servirá picolés para os convidados. Um bartender também criará drinques exclusivos com os picolés de fruta da marca durante o evento.

Repondo as energias





Para repor as energias, os foliões que vão curtir os desfiles do camarote poderão saborear, em momentos específicos, saladas de frutas oferecidas pelo Epa Supermercados.

Kit ressaca

A Rede Farmes promete atrair os olhares dos foliões com baleiros que estarão circulando pelo espaço. Chicletes, balas e um kit ressaca para curar a bebedeira prometem não deixar ninguém perder a festa.

Conheças as atrações do camarote deste ano Crédito: Divulgação

Kit folião

A bolsa com o kit do folião promete ser item-desejo entre os convidados. Com estampa exclusiva, a peça nas cores coral (sexta-feira) e amarela (sábado) trará as camisetas do camarote, o guia do folião e as pulseiras de acesso.

Conheças as atrações do camarote deste ano Crédito: Divulgação

Pés com conforto

A dermatologista Karina Mazzini preparou um mimo exclusivo para as 200 primeiras convidadas que chegarem ao camarote na noite de sábado. Elas receberão um voucher, que poderá ser trocado por um chinelo exclusivo. Momento conforto, garantido!