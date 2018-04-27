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Gestação

Saiba o que é pré-eclâmpsia, síndrome hipertensiva na gravidez

O quadro acomete até 8% das gestantes e geralmente surge de forma leve mas, se não acompanhado, pode trazer sérias complicações

Publicado em 26 de Abril de 2018 às 21:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2018 às 21:21
Pressão arterial deve ser verificada em todas as consultas do pré-natal Crédito: Pixabay | @rawpixel
Nina Franco teve uma companheira desagradável durante toda a gestação: a hipertensão arterial. Logo em sua primeira consulta, foi observada uma leve alta na pressão que deveria ser acompanhada mas que ainda não era motivo de alarde. Eu sempre tive crises de ansiedade nas quais a minha pressão subia muito. Como eu tinha acabado de descobrir a gravidez, achei que fosse normal, contou a analista.
Ela recebeu dosagens leves de medicação mas, conforme os sintomas pioraram, teve de aumentar a dosagem cada vez mais. Eu estava com sintomas muito fortes: ouvia apitos como se fosse um trem passando, enxergava luzes estranhas, tinha tontura. Por volta da 35ª semana, foi afastada do trabalho e precisou ser levada ao hospital, onde acabou tendo o parto antecipado em duas semanas.
O que Nina teve foi uma pré-eclâmpsia de grande gravidade. Essa é uma síndrome hipertensiva que acomete entre 4% e 8% de todas as grávidas. Embora acredite-se que ela esteja ligada à formação da placenta, ainda não se sabe exatamente suas causas. A reportagem conversou com especialistas para saber como deve ser o acompanhamento das mulheres do grupo de risco e quais são suas consequências caso não seja tratada da forma devida.
O ginecologista e obstetra Élvio Floresti Junior explica que a pré-eclâmpsia é detectada, em média, por volta da 30ª semana, podendo aparecer antes ou depois. Se esse aumento da pressão é acompanhado de edema (inchaço), algumas alterações renais e eliminação de proteína pela urina, esse conjunto de sintomas vai caracterizar pré-eclâmpsia, explica. Ela geralmente acontece de forma leve e pode ser tratada com repouso e medicação, que diminuem a pressão.
Nina conta que não teve um acompanhamento médico adequado: Infelizmente, não tive tanta sorte com obstetra. O meu desmarcava as consultas com bastante frequência. Por isso, acabei passando com vários, pelo menos uns três intercalados, e não consegui ter um acompanhamento legítimo.
A médica Leila Correa, do Hospital Sírio-Libanês, ressalta a importância de se fazer o pré-natal, acompanhamento médico durante a gravidez, corretamente. Aconselha-se a medir a pressão da gestante em todas as consultas. Já na primeira, a gente detecta se é mulher com maior risco de desenvolver pré-eclâmpsia e tomamos medidas preventivas, diz.

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