Rochas ornamentais voltam a ser tendência no décor. Veja inspirações

Um ambiente mais intimista, com cores fechadas e monocromáticas: o arquiteto Christian Vieira apostou no mármore Notte Stellata, uma pedra escura com um desenho mais claro, marcante e único Crédito: Camila Santos/divulgação

Com uma exuberância estética, as rochas ornamentais chamam a atenção pela beleza das tonalidades e desenhos exclusivos, que foram esculpidos pela ação da natureza ao longo dos anos. Sucesso nas mostras de decoração há algumas temporadas, as pedras retomam o posto de queridinhas na arquitetura e no décor, inclusive em mobiliário. É possível vê-las, de forma inovadora, em banheiros, cozinhas, quartos e cozinha.

A dupla Kassio Fontoura e Marcela Grasselli projetou um espaço integrado de 90 metros quadrados que resgata a casa como refúgio e tem diversos tipos de pedras como destaque do ambiente. “Os materiais selecionados para o desenvolvimento deste projeto buscaram uma linha mais contemporânea, evidenciando a grande beleza dos materias naturais aliados ao uso de acabamentos produzidos com tecnologia avançada. O quartzito exótico polido Botanic Green foi usado para a mesa de centro, posicionada na sala de estar interna, bancada gourmet e bancos feitos em quartzito exótico escovado Madeirus, além do piso em porcelanato Pietra Lombarda Off White, com características de mármore natural”, explica Kassio. Para o piso interno, eles escolheram o porcelanato Workshop Ash, com características do concreto ripado.

Ele explica que a utilização de espaços integrados, que permitem o convívio social, segue uma tendência natural a voltarmos nossa atenção às coisas vivas. “Para tanto, foram dispostos ao redor de um jardim tropical externo, uma ampla sala de convivência e um lounge externo pensado para ser um espaço de leitura e descanso, além do espaço gourmet, idealizado para as reuniões e jantares”, diz.

Como o ambiente foi pensado para um casal de Vitória, ele conta que o uso do quartzito exótico esteve presente em vários acabamentos, desde o mobiliário até em bancadas funcionais. “As pedras selecionadas possuem uma variação do tom verde, porém com acabamentos diferenciados. Um exemplo é o material utilizado na mesa de centro, que ganhou status de joia ao ser aplicado com o acabamento polido, e as peças posicionadas construindo um cubo, como se fosse uma grande pedra preciosa”, explica Kassio.

Mármore nas paredes

O arquiteto Christian Vieira apostou no mármore ao projetar um loft, com características minimalista e contemporânea. “A pedra foi um dos destaques do ambiente. Foi utilizado o mármore Notte Stellata, por ter um padrão de cores, além de um desenho marcante e único”, conta.

A pedra escura com um desenho mais claro, chama atenção na cozinha e foi utilizada nas bancadas e paredes. “Foi criado um cooler para bebidas e um espaço para temperos. O espaço conta ainda com uma chopeira, cervejeira, forno, microondas e geladeira de forma bem prática para quem gosta de cozinhar”.

Christian também apostou na tecnologia, ao apostar no uso da Alexa, assistente virtual que comanda os equipamentos por voz. A iluminação foi inspirada na cada do “Homem de Ferro”.

Rochas ornamentais voltam a ser febre no décor Crédito: Reprodução Instagram/ Triart Arquitetura

Quartzito capixaba na Casa Cor São Paulo 2019