Retrospectiva: 10 anos de (muitas) histórias

10 anos de muitas histórias Crédito: Divulgação

O domingo do capixaba tem a ver com praia, caranguejo, bicicletas pelo calçadão, subida no Morro do Moreno. Domingo é dia de felicidade com passeio nos parques da cidade, cinema nos shoppings e a combinação cerveja mais futebol assistido pela TV nos bares.

Mas há domingos e domingos. Dez anos atrás os domingos mudaram. A primeira Revista.ag era mais ou menos isso: alegria, cor, beleza, gosto de novidade. A reportagem de capa trazia a importância das várias estreias ao longo da vida, como a maternidade, os 15 anos, a conquista do primeiro emprego. Ao longo desta década muita coisa mudou, mas algumas permaneceram as mesmas, como a nossa paixão pela moda, a procura pelas novidades na área de beleza, e as deliciosas receitas dos chefs.

No dia 18 de maio de 2008, quando a primeira revista chegou para os leitores, o domingo amanheceu com céu limpo. Nas nossas páginas ainda contamos as histórias de quem tinha decidido morar num hotel, a polêmica discussão sobre a sandálias crocs, além de um editorial de luxo fotografado no Teatro Carlos Gomes. Naquele dia, o jornal A GAZETA trazia em sua capa uma matéria sobre os 20 equívocos mais comuns cometidos por quem se preocupa em levar uma vida mais saudável. No esporte as atenções eram voltadas para a decisão do Campeonato Capixaba entre Rio Bananal e Serra, no Engenheiro Araripe.

Naquele ano, o brasileiro acompanhava a transferência de Alexandre Nardoni, pai de Isabella, para o presídio de Tremembé. E chorava a perda de Zélia Gatai, que morria aos 91 anos em Salvador.

Na televisão, o público era surpreendido com a novela A Favorita, quando o autor João Emanuel Carneiro fugiu dos modelos habituais de folhetim ao iniciar a novela sem revelar ao público quem era a vilã e quem era a mocinha. O telespectador se dividiu entre a torcida por Donatela, personagem de Claudia Raia e Flora, interpretada por Patricia Pillar. A cantora Madonna fez duas apresentações no Maracanã, após 23 anos sem vir ao país. E o jogador capixaba de vôlei de praia Fábio Luiz conquistou a prata, ao lado de Márcio, nas Olimpíadas de Pequim.

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Embarque Imediato

Nesses dez anos embarcamos para lugares incríveis e mostramos destinos para você fazer o mesmo. No México, em 2013, visitamos a capital e o interior, onde foi possível entrar em contato com toda a riqueza cultural do país, inclusive a festa mais popular de lá. Em Nova York, em 2012, desbravamos a Big Apple ao fazer um tour a pé pela cidade, além de se deliciar com a guloseimas de rua. Do hambúrguer ao guacamole, do pub ao bistrô, mostramos que a cidade reúne opções para todos os gostos e bolsos.

Também amamos conhecer mais o nosso país. De Norte a Sul, passeamos por vários lugares. Em Curitiba andamos no único trem de luxo do Brasil que leva os seus passageiros a uma incrível experiência pela Serra do Mar. Na Paraíba nos esbaldamos nas belas praias e nos deliciamos na gastronomia local. Em Belém navegamos de barco pelo Rio e ficamos encantados com as mercadorias do Mercado Ver-o-Peso. E vem muito mais por aí.

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Modelos pelo mundo

Antes de brilharem pelo mundo, alguns modelos capixabas apareceram primeiro em nossas páginas. Foi com a gente que a top Bruna Lírio fez os primeiros editorias de moda da carreira. Também conseguimos uma entrevista exclusiva quando ela desfilou, pela primeira vez, para a Victorias Secret, em 2015.

Gizele Oliveira que já trabalhou para marcas como Chanel e Dolce & Gabbana, além de ser apontada pelo New York Times como uma das modelos mais estilosas do mercado, estampou um editorial estilo hippie em 2011. Vitor Melo, que já desfilou para Dolce & Gabbana e Givenchy, também já apareceu em nossas páginas.

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Bastidores Revelados

Para comemorar os sete anos, em maio de 2015, queríamos uma entrevista com a angel da Victoria's Secret, Candice Swanepoel, que estava em Vitória. Ficamos uma tarde de plantão na porta da casa do seu marido, na Ilha do Boi, e deixamos um bilhete com a secretária da casa. Não rolou. Alô, Candice! Ainda te queremos por aqui.

Em julho de 2014 escolhemos o Porto de Vitória como cenário de um editorial de moda. Só não contávamos com uma chuva torrencial que caiu no início da noite. Porém, o susto maior aconteceu na volta, dentro do táxi. No meio do caminho percebemos que o porta-malas, onde estavam as sacolas com roupas e sapatos, estava aberto. Quase enfartamos!

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Capas memoráveis

Não foram poucas as capas memoráveis que fizemos. Quem não se lembra do manifesto em 13 de abril de 2014, quando, assustados com o resultado de uma pesquisa  realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)  que mostrava que 26% da população brasileira acredita que mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser estupradas, resolvemos tomar partido. Convidamos personalidades do Estado, como a escritora Bernadete Lyra, a se despirem de qualquer pudor. Ah, ainda acreditamos que mulher deve se vestir do jeito que quiser.

Quando a palavra transexual nem estava na moda, nós ousamos mais uma vez ao contar a história de Julia, no dia 14 de abril de 2013. Ela, que nasceu num corpo de homem, escolheu a gente para contar essa mudança num gesto de confiança que a gente não esquece.

Fizemos dezenas de editorias de moda ao longo desta década.

Um dos mais marcantes foi o de comemoração de 85 anos de A GAZETA, quando o produtor de moda Daniel Dávilla revisitou as décadas de 1920 a 2000, num ensaio onde as peças foram costuradas manualmente com o nosso jornal. Trabalho impecável.Na edição de 04 de janeiro de 2009 fizemos a pergunta: Quem é você despido de regras, preconceitos de julgamentos?. Convidamos dez pessoas para posarem nuas e mostrarem quem são elas por trás das roupas. Deu o que falar.

Este ano abraçamos a campanha de combate à violência contra a mulher. Para isso, na edição de 04 de março, mostramos mulheres que foram intimidadas, humilhadas e agredidas por namorados, maridos e desconhecidos, mas resolveram dar um basta. Fizemos um manifesto contra atitudes que perpetuam o ciclo de machismo e brutalidade no nosso Estado. É preciso ficar claro: não é não!

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Abrindo o baú

Até hoje abrimos os baús de 522 pessoas que, de alguma forma, se destacaram com seus trabalhos em diversas áreas. Os famosos Claudia Leitte, Vera Fischer e Malvino Salvador também participaram da coluna. Agora, sonhamos mesmo com o dia em que Ivete Sangalo participará da coluna.

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Caminho do sucesso

Sempre tivemos orgulho de acompanhar os profissionais capixabas. Foi nas nossas páginas que os estilistas Robinho e Guidoni mostraram, antes dos desfile, as peças apresentadas no São Paulo Fashion Week.

Também contamos com orgulho que foi nas nossas páginas que o estilista Ivan Aguilar mostrou, com exclusividade, a coleção apresentada em Nova York. Acompanhamos o início do sucesso da designer de sapatos Débora Leal e da estilista de moda praia Patiara Aguiar. Hoje ambas são reconhecidas em todo o Brasil.

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As semanas de moda

A gente adora moda. E os nossos leitores também. Por isso acompanhamos de perto as principais semanas de moda do país, o surgimento das top models e as criações dos principais estilistas do Brasil.

No São Paulo Fashion Week, entre tantos momentos inesquecíveis, vimos Gisele Bündchen se despedir das passarelas; o questionamento do excesso de magreza de algumas modelos; Ashton Kutcher não se intimidar com a chuva em São Paulo e brincar de surfar nas ruas alagadas em 2012, quando desfilou para Colcci; a Cavalera promover um desfile-protesto as margens do Rio Tietê, com o objetivo de chamar a atenção da população para os problemas ambientais da cidade.