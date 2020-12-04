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Bem-estar

Reflexoterapia trata e previne distúrbios a partir de estímulos nos pés

A partir de estímulos em terminações nervosas em pontos específicos, a técnica colabora para identificar o que está em desequilíbrio no corpo

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 15:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2020 às 15:24
Reflexologia, massagem nos pés
No Brasil, a prática, de método simples e baixo custo, foi inserida no Sistema Único de Saúde (SUS) Crédito: Shutterstock
As terapias integrativas ou complementares como recurso terapêutico estão caindo no gosto do brasileiro. No sistema de saúde, a consolidação de práticas de assistência com foco nas pessoas e na humanização vem ganhando força, como é o caso da reflexoterapia. Através de estímulos em terminações nervosas, identificados a partir de pontos específicos nos pés, colabora para identificar, tratar e prevenir distúrbios físicos e emocionais.
A reflexoterapia faz parte do Programa de Medicina Tradicional da Organização Mundial de Saúde (OMS). No Brasil,a prática, de método simples e baixo custo, foi inserida no Sistema Único de Saúde (SUS) e faz parte da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares.
A partir de movimentos realizados com o polegar em várias regiões do pé, buscamos identificar os pontos de desequilíbrios que estimule os processos curativos naturais do local afetado, diz Dayani Miguel, reflexoterapeuta da clínica Paula Breder Saúde Integrada, também conhecida como PB Saúde Integrada, localizada em Vila Velha.
Os estímulos percorrem o corpo até o Sistema Nervoso, o cérebro passa a agir nas enfermidades. O procedimento não é invasivo e sua ação potencializa os resultados de tratamentos homeopáticos, entre outros. A reflexoterapia pode ser utilizada para tratar hiperatividade, comportamento impulsivo, excesso de irritabilidade, dificuldades de concentração e de dormir, insônia, entre outros.
Conforme o tipo de patologia, a reflexologia pode amenizar o desconforto e permitir uma melhor qualidade de vida para o paciente. Como a terapia tem forte ação profilática, doenças que a paciente poderia desenvolver no futuro podem ser interrompidas ou até desaceleradas, pondera Dayani.

Confira alguns benefícios da reflexoterapia:

- Aumenta a produtividade;
- Reduz os gastos com medicamentos;
- Diminui os problemas de saúde existentes e evita novos;
- Auxilia no aumento da qualidade dos relacionamentos (no trabalho e em casa);
- Melhora a qualidade de vida.

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