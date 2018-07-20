Spas urbanos viram moda na busca pelo relaxamento e bem-estar

Os spas urbanos são considerados oásis no meio da correria da vida moderna Crédito: Vitor Jubini

A rotina de trabalho toma grande parte do nosso dia a dia, e a tecnologia acaba nos deixando cada vez mais conectados. O WhatsApp se tornou uma ferramenta essencial e passou a ser usado todo dia, o tempo todo e para as mais variadas tarefas. Resultado: a gente não desliga, inclusive em casa, no horário que deveríamos descansar.

Mas como fazer para separar um tempo pra relaxar sem se preocupar com crianças e os afazeres da casa? A solução pode estar nos spas urbanos, espaços que oferecem tratamentos relaxantes com benefícios para o corpo e mente, como massagens, meditação e o yoga, por exemplo. Dois deles abriram recentemente em Vitória e prometem ser um refresco na correria de uma rotina cada vez mais cheia.

Com uma grande variedades de tratamentos, inclusive personalizados, e uma arquitetura projetada para dar mais aconchego aos clientes, esses locais se tornam verdadeiras válvulas de escape para quem quer aliviar tensões e dar um tempo da rotina.

Seguindo a proposta dos spas tradicionais, que geralmente ficam localizados em refúgios afastados dos grandes centros, os urbanos promovem uma fuga da rotina estressante, mas sem sair das cidades e proporcionam algumas horas de paz e sossego. E oferecem um leque de opções para as mais diferentes necessidades, como banhos de imersão, esfoliações e entre outras experiências, pensando sempre na revitalização do corpo e da mente.

Relaxamento total

No Mio spa urbano é possível aproveitar momentos de relaxamento total com técnicas como massagens corporais e faciais, imersão na banheira, escalda-pés, esfoliação e rituais com produtos naturais desintoxicantes. Há opções de sessões que variam entre 50 minutos e 2 horas, além das experiências  com duração de 3 horas a mais -, que podem ser personalizadas e feitas tanto individualmente quanto compartilhado entre mãe e filha, casais e amigas.

A estudante de direito Bruna Sabadine acha importante alinhar o corpo e a mente de uma forma saudável, e procurou o spa justamente como uma maneira de se desligar da agitação de seus dias. "Toda aquela correria parece não existir durante uma massagem relaxante. E ter um spa dentro da cidade é ótimo já que posso ir antes ou logo após um dia longo de trabalho", diz ela.

A empresária Gabriela Guerson já é frequentadora do espaço. Ela realiza o procedimento de drenagem linfática ao menos uma vez por semana e conta que além de diminuir suas dores e inchaço, as sessões a deixam totalmente desconectada e relaxada. No spa não é só a massagem em si que me revigora, querendo ou não também são aquelas duas horas que fiquei com o celular desligado. É uma questão de tranquilidade mental, ressalta.

A empresária Eliane Baião conta que o Mio surgiu da grande demanda dos capixabas em reaver este equilíbrio físico e mental, com o diferencial de atender ao público que não pode se deslocar para os spas tradicionais. É muito difícil equilibrar a nossa vida profissional e familiar com outras responsabilidades. Por isso acabamos sempre deixando para depois o tempo que deveríamos nos dedicar a nós mesmos, complementa a proprietária.

O local tem como proposta oferecer experiências de relaxamento, mas respeitando sempre a individualidade de cada um. "Tudo no Mio é pensado para atender os mais diversos gostos: os pacotes, a música na sala, os aromas, as degustações... Essa proposta é justamente o que deu o nome ao spa. Mio em italiano significa meu, e é como queremos que nossos convidados se sintam: em uma experiência verdadeiramente deles, relata Eliane.

Bem-estar e estética

Ainda dentro da rotina conturbada das cidades grandes, muitas pessoas buscam espaços multifuncionais a fim de otimizar seu tempo livre com os compromissos de trabalho. Seguindo essa tendência, o Be Spa traz para os capixabas uma gama completa de tratamentos, aliando beleza, estética e bem-estar pessoal. Não queríamos ser apenas mais uma clínica de estética. Nossa ideia nasceu do desejo de investir em um negócio, na área de beleza, que respondesse a uma necessidade do mercado por um local que aliasse tudo isso a uma sensação de bem-estar e prazer, conta o empresário Leonardo Bíndaco.

O Be Spa oferece uma grande linha de tratamentos, que inclui alongamento de cílios, design de sobrancelhas com e sem hena, alongamento em gel moldado, Baby Boomer e blindagem (unhas de gel), nutricionista, terapia capilar, massagem relaxante e modeladora, tratamentos corporais, coaching, atendimento dermatológico e nutricional, e ainda bronzeamento natural - com produtos dermatologicamente testados.

Construído em uma casa de 1950, o espaço do spa também foi projetado para dar a sensação de paz e tranquilidade a quem opta por seus tratamentos, funcionando como um convite ao relaxamento. Investimos em paisagismo, respeitando as características arquitetônicas da residência, acrescenta o proprietário.