Receita funcional: faça um molho de tomate ao sugo por menos de R$11

Propriedades funcionais: por ser rico em vitamina C, A e licopeno, o tomate é um antioxidante de excelência, ajudando a reduzir a incidência de doenças cardíacas e relacionadas à idade, como a degeneração muscular. A sua composição melhora a saúde cardiovascular, levando mais oxigênio à corrente sanguínea e estabilizando os níveis de colesterol. O licopeno ajuda a neutralizar os radicais livre e a recuperar a energia entre treinos. Com elevado teor de potássio, o tomate também é essencial para combater o estresse oxidativo dos ossos.