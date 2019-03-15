Receita de Puff de bacalhau

Ingredientes:
500g de bacalhau desalgado em pedaços
200g de batata cozida e amassada
4 colheres de sopa de cebola picada
4 colheres de chá de alho espremido
2 colheres de sopa de salsa e cebolinha verde
4 ovos
2 colheres de chá de fermento
em pó
Azeite o quanto baste
Modo de preparo:
Leve ao fogo uma panela com azeite e refogue as cebolas e alho.
Junte o bacalhau e refogue ligeiramente.
Retire do fogo e junte os temperos verdes e a batata amassada. Misture bem. Deixe que esfrie um pouco.
Bata as claras em neve, junte as gemas e bata muito.
Incorpore os ovos batidos ao bacalhau, acrescente o fermento e misture delicadamente.
Coloque em forminhas refratárias, regue com um fio de azeite e leve ao forno para assar até que cresça e doure.
Teste com um palito para ver se está assada.
Retire do forno e sirva imediatamente.
Rendimento:
4 forminhas
Complexidade:
Muito fácil
Custo:
R$ 50