Receita de Puff de bacalhau

Este prato pode ser servido puro, como entrada ou acompanhado de uma salada de tomates-cereja e manjericão ao azeite Crédito: Dilvulgação

Ingredientes:

500g de bacalhau desalgado em pedaços

200g de batata cozida e amassada

4 colheres de sopa de cebola picada

4 colheres de chá de alho espremido

2 colheres de sopa de salsa e cebolinha verde

4 ovos

2 colheres de chá de fermento

em pó

Azeite o quanto baste

Modo de preparo:

Leve ao fogo uma panela com azeite e refogue as cebolas e alho.

Junte o bacalhau e refogue ligeiramente.

Retire do fogo e junte os temperos verdes e a batata amassada. Misture bem. Deixe que esfrie um pouco.

Bata as claras em neve, junte as gemas e bata muito.

Incorpore os ovos batidos ao bacalhau, acrescente o fermento e misture delicadamente.

Coloque em forminhas refratárias, regue com um fio de azeite e leve ao forno para assar até que cresça e doure.

Teste com um palito para ver se está assada.

Retire do forno e sirva imediatamente.

Rendimento:

4 forminhas

Complexidade:

Muito fácil

Custo:

R$ 50