Receita: Carré de cordeiro, purê de couve flor e cuscuz marroquino

Ingredientes para o carré de cordeiro:
1 peça de carré DE 800G
Sal
Pimenta
Modo de preparo do cordeiro:
Tempere o carré com sal e pimenta e sele numa frigideira de todos os lados.
Ingredientes para o purê de couve flor:
400g de couve flor
Caldo de galinha
Sal
Pimenta
1/2 Cebola
Alho
20g de manteiga
Modo de preparo do purê:
Cortar a couve-flor em pedaços e lavar com água.
Em uma panela alta, colocar o couve-flor e cobrir com caldo. Deixar cozinhar até ficar bem cozido.
Refogar a cebola e o alho, colocar a couve-flor já cozida, deixar ferver um pouco.
Bater em um liquidificador, tirando o excesso de caldo, com a manteiga.
Ajustar o sal.
Ingredientes para o couscous:
200g de caldo do cordeiro (se não for suficiente, acrescentar caldo neutro)
200g de couscous
100g de abobrinha picado em cubos pequenos
100g de cenoura picado em cubos
pequenos
100g de pimentão vermelho picado em cubos pequenos
100g de cebola picado em cubos pequenos
100g de damasco picado em cubos pequenos
100g de amêndoas picadas
Cominho
Canela
Noz moscada
Sal, pimenta do reino
Azeite
Modo de preparo:
Ferver o caldo com o cominho, canela e sal.
Depois de ferver, coloque em uma vasilha com o couscous e tampe até o mesmo hidratar.
Em uma panela, comece refogando a cebo la com um pouco de óleo e em seguida coloque o alho batido, a cenoura, o pimentão e a abobrinha e tempere com noz moscada e sal.
Passe o refogado para a vasilha do couscous e misture tudo, colocando o damasco e as amêndoas. Ajuste o sal.
Outros:
Hortelãs variadas