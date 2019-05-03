Receita: Carré de cordeiro, purê de couve flor e cuscuz marroquino

Carré de cordeiro, purê de couve flor e cuscuz marroquino Crédito: Fernando Madeira

Ingredientes para o carré de cordeiro:

1 peça de carré DE 800G

Sal

Pimenta

Modo de preparo do cordeiro:

Tempere o carré com sal e pimenta e sele numa frigideira de todos os lados.

Ingredientes para o purê de couve flor:

400g de couve flor

Caldo de galinha

Sal

Pimenta

1/2 Cebola

Alho

20g de manteiga

Modo de preparo do purê:

Cortar a couve-flor em pedaços e lavar com água.

Em uma panela alta, colocar o couve-flor e cobrir com caldo. Deixar cozinhar até ficar bem cozido.

Refogar a cebola e o alho, colocar a couve-flor já cozida, deixar ferver um pouco.

Bater em um liquidificador, tirando o excesso de caldo, com a manteiga.

Ajustar o sal.

Ingredientes para o couscous:

200g de caldo do cordeiro (se não for suficiente, acrescentar caldo neutro)

200g de couscous

100g de abobrinha picado em cubos pequenos

100g de cenoura picado em cubos

pequenos

100g de pimentão vermelho picado em cubos pequenos

100g de cebola picado em cubos pequenos

100g de damasco picado em cubos pequenos

100g de amêndoas picadas

Cominho

Canela

Noz moscada

Sal, pimenta do reino

Azeite

Modo de preparo:

Ferver o caldo com o cominho, canela e sal.

Depois de ferver, coloque em uma vasilha com o couscous e tampe até o mesmo hidratar.

Em uma panela, comece refogando a cebo la com um pouco de óleo e em seguida coloque o alho batido, a cenoura, o pimentão e a abobrinha e tempere com noz moscada e sal.

Passe o refogado para a vasilha do couscous e misture tudo, colocando o damasco e as amêndoas. Ajuste o sal.

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