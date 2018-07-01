Queridinha das dietas, a pasta de amendoim é rica em 'gordura boa'

A personal chef Clarissa Barros incorporou a pasta de amendoim à dieta há cerca de quatro anos Crédito: Carlos Alberto Silva

Em época de festa junina, o amendoim é ingrediente certo em quitutes como pé-de-moleque, paçoca e canjica. A boa notícia é que a partir dele também saem receitas saudáveis e que colaboram com a dieta. A nova queridinha do momento é a pasta de amendoim.

Versátil, ela pode ser consumida com frutas, pão e tapioca, por exemplo. É usada, também, como substituta da manteiga e de outros laticínios. Para a nutróloga Amanda Weberling, o principal motivo da pasta ter caído no gosto das pessoas é o fato de ser saudável e ter um gosto bom.

A pasta é feita do amendoim, que é rico em vitamina E e gordura insaturada, que é mais saudável. Além disso, muitos pacientes comentam que gostam do sabor, que é mais doce, explica a especialista.

A vitamina E atua diretamente na saúde da pele. Já a gordura insaturada ajuda a elevar o índice de DHL, o famoso colesterol bom, no sangue.

Assim, a pasta é um alimento funcional, ou seja, além das funções nutricionais causa outros efeitos metabólicos e fisiológicos, que são positivos à saúde.

Mas é preciso ter cuidado. Apesar de poder ser consumida por qualquer pessoa, é necessário estar atento às porções. A nutróloga alerta que a pasta de amendoim, como tudo, deve ser consumida com moderação.

Nada em excesso é bom, nem a pasta de amendoim, porque o amendoim é muito calórico. O ideal é que se consuma em pequenas quantidades e com a orientação de um profissional, destaca Amanda, que explicou que, em geral, a porção ideal é uma colher de chá por dia.

NA DIETA

A personal chef Clarissa Barros incorporou a pasta de amendoim à dieta há cerca de quatro anos.

Optei pela pasta de amendoim para usar no lugar da manteiga. Me senti muito bem com a troca, afirma.

A princípio, ela comprava a pasta no supermercado mas, após algum tempo de uso, começou a fazer ela mesma.

Eu quis fazer porque sei que a pasta é feita só com amendoim mesmo. Às vezes, misturo com cacau em pó, cardamomo ou canela, conta.

RECEITA

Ingrediente

500 gramas de amendoim

Torrado, sem casca e sem sal.

Modo de preparo

Coloque todo amendoim no processador e vá batendo até formar um creme bem homogêneo.

Enquanto bate, pare às vezes e mexa para que as partes que estão mais granuladas se misturem com o creme até ficar bem liso.

Aos poucos, o amendoim vai soltando sua própria gordura, fazendo com que a pasta fique mais mole e molhada. Por isso, não é necessário acrescentar nada além do amendoim. A dica é ter paciência.

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