Por que temos medo de barata? Especialistas explicam

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Gazeta Online ajudam a explicar o motivo de tanto horror (veja no fim da matéria uma lista). Quem não tem pavor, pelo menos sente nojo. A verdade é que uma barata provoca pânico em muita gente e, dificilmente, é bem-vinda por alguém - digo isso porque algumas pessoas criam como bicho de estimação . Mas de onde vem esse medo exagerado por um inseto pequeno e fácil de ser eliminado por um ser humano? Especialistas procuradas peloajudam a explicar o motivo de tanto horror

Antes de chegar à fobia de barata, vale entender que o medo é uma resposta natural, que ajuda a reconhecer situações perigosas e a ponderar antes de tomar uma decisão, segundo a psicóloga Grace Rangel.

O problema começa quando esse medo se torna exagerado e impede a pessoa de realizar tarefas do dia a dia. "Algumas pessoas desenvolvem uma fobia tão grande que até mesmo a menção ou imagem do objeto pode provocar o medo", afirma Grace.

Idade

De acordo com a psicóloga, em crianças, os medos comuns tendem a desaparecer à medida que elas vão crescendo, sem necessidade de ajuda. O que os pais devem fazer é evitar situações de deboche e humilhação do filho e explicar que é normal ter medo e que ele vai aprender a superá-lo.

Já na vida adulta, o medo permanece quando a situação que o originou foi muito forte (cair em um bueiro cheio de baratas) ou não recebeu apoio adequado para lidar com o medo (ameaças como 'vou jogar barata em você').