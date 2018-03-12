Pole dance ajuda a tonificar o corpo e deixa a autoestima lá em cima

A maioria das pessoas pensa que a pole dance é uma forma de exercitar a sensualidade. De fato, a dança em torno de uma barra vertical pode ajudar nesse quesito. Mas a modalidade vai muito além do jogo de erotismo.
Está aí uma atividade que vai te deixar com o corpo mais definido e com a autoestima lá no alto. E bota alto nisso! Ao desafiar a gravidade, você vai ver os benefícios para sua saúde.
É uma modalidade muito procurada por quem não gosta de frequentar academias, fazer musculação, diz Sara Coutinho, instrutora de pole dance em Vila Velha.
Para quem nunca se imaginou ficar fazer atividade física pendurado em uma barra, saiba que é menos complicado do que parece. Todo mundo é capaz de fazer. Na primeira aula, a pessoa já consegue fazer uns movimentos básicos, garante Sara.
Depois de pegar o jeito, o praticante consegue se divertir dançando na barra. Temos uma aula chamada poleografia, que é mais voltada para a dança contemporânea, mais performática, conta Junior Correa, dono de uma academia de pole dance em Jardim Camburi, em Vitória, que tem mais de 70 alunos, em turmas mistas.
Calorias
Dançando ou não, o fato é que você vai ter na pole uma aliada para perder peso. Numa aula básica, a pessoa perde em torno de 400 calorias em uma hora. Num nível mais avançado, o gasto chega a 700 calorias por hora, afirma o professor.
A flexibilidade é outra habilidade desenvolvida nessa atividade. Quanto mais flexibilidade a pessoa tem, mais bonito fica o movimento. Por isso, os alunos se esforçam nos alongamentos para melhorar, comenta Junior.
Corpo todo
A pole dance trabalha o corpo todo. Não é como na academia, que faz crescer o músculo. Aqui, você usa a força do próprio corpo para fazer as posturas, o que exige a contração de todos os músculos, que acabam ficando mais definidos, ressalta Sara.
De quebra, você ganha mais autoestima. Muita gente não imagina que pode fazer tanta coisa na pole dance. Cada dia é uma superação, é mais força, mais habilidade. Isso dá motivação, faz a pessoa querer cuidar da alimentação, fazer ainda mais atividade física, observa o instrutor.
Desafie a gravidade
Mais força
Você precisa sustentar seu corpo erguido no ar, usando como apoio os braços e as pernas na barra. Isso vai proporcionar um ganho de força extra
Tchau, calorias
Na pole dance, os movimentos acrobáticos no ar vão fazer você suar. Estima-se que o gasto calórico seja de 400 a 600 calorias por hora de prática
Corpo definido
A prática trabalha com o corpo todo. Para fazer os movimentos, todos os músculos ficam contraídos, fazendo com que braços, abdômen, pernas e glúteos fiquem mais definidos com o tempo
Mais flexibilidade
Alguns movimentos coreográficos exigem uma amplitude enorme, o que vai ajudar a te dar mais flexibilidade no corpo. A evolução é com o tempo. Quanto mais praticar, mais flexível você ficará
Mais coordenação motora e equilíbrio
Para fazer as posturas no pole dance, você precisa de concentração. Um erro, e você cai. Com a prática contínua, você vai ter mais coordenação motora e equilíbrio
Autoestima
A pole dance melhora o desempenho físico e faz bem à mente. Dar conta de praticar a modalidade ajuda na autoestima, dá confiança e menos timidez
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