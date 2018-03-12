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Muito além do erotismo

Pole dance ajuda a tonificar o corpo e deixa a autoestima lá em cima

Os movimentos acrobáticos em torno de uma barra vertical vão te fazer queimar calorias e ficar com um corpo mais definido. De quebra, a autoestima vai lá pro alto! E bota alto nisso!

Publicado em 12 de Março de 2018 às 12:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2018 às 12:34
A instrutora de Pole Dance Sara Coutinho mostra alguns movimentos Crédito: Fernando Madeira
A maioria das pessoas pensa que a pole dance é uma forma de exercitar a sensualidade. De fato, a dança em torno de uma barra vertical pode ajudar nesse quesito. Mas a modalidade vai muito além do jogo de erotismo.
Está aí uma atividade que vai te deixar com o corpo mais definido e com a autoestima lá no alto. E bota alto nisso! Ao desafiar a gravidade, você vai ver os benefícios para sua saúde.
É uma modalidade muito procurada por quem não gosta de frequentar academias, fazer musculação, diz Sara Coutinho, instrutora de pole dance em Vila Velha.
Para quem nunca se imaginou ficar fazer atividade física pendurado em uma barra, saiba que é menos complicado do que parece. Todo mundo é capaz de fazer. Na primeira aula, a pessoa já consegue fazer uns movimentos básicos, garante Sara.
Depois de pegar o jeito, o praticante consegue se divertir dançando na barra. Temos uma aula chamada poleografia, que é mais voltada para a dança contemporânea, mais performática, conta Junior Correa, dono de uma academia de pole dance em Jardim Camburi, em Vitória, que tem mais de 70 alunos, em turmas mistas.
Calorias
Dançando ou não, o fato é que você vai ter na pole uma aliada para perder peso. Numa aula básica, a pessoa perde em torno de 400 calorias em uma hora. Num nível mais avançado, o gasto chega a 700 calorias por hora, afirma o professor.
A flexibilidade é outra habilidade desenvolvida nessa atividade. Quanto mais flexibilidade a pessoa tem, mais bonito fica o movimento. Por isso, os alunos se esforçam nos alongamentos para melhorar, comenta Junior.
Corpo todo
A pole dance trabalha o corpo todo. Não é como na academia, que faz crescer o músculo. Aqui, você usa a força do próprio corpo para fazer as posturas, o que exige a contração de todos os músculos, que acabam ficando mais definidos, ressalta Sara.
De quebra, você ganha mais autoestima. Muita gente não imagina que pode fazer tanta coisa na pole dance. Cada dia é uma superação, é mais força, mais habilidade. Isso dá motivação, faz a pessoa querer cuidar da alimentação, fazer ainda mais atividade física, observa o instrutor.
Desafie a gravidade
Mais força
Você precisa sustentar seu corpo erguido no ar, usando como apoio os braços e as pernas na barra. Isso vai proporcionar um ganho de força extra
Tchau, calorias
Na pole dance, os movimentos acrobáticos no ar vão fazer você suar. Estima-se que o gasto calórico seja de 400 a 600 calorias por hora de prática
Corpo definido
A prática trabalha com o corpo todo. Para fazer os movimentos, todos os músculos ficam contraídos, fazendo com que braços, abdômen, pernas e glúteos fiquem mais definidos com o tempo
Mais flexibilidade
Alguns movimentos coreográficos exigem uma amplitude enorme, o que vai ajudar a te dar mais flexibilidade no corpo. A evolução é com o tempo. Quanto mais praticar, mais flexível você ficará
Mais coordenação motora e equilíbrio
Para fazer as posturas no pole dance, você precisa de concentração. Um erro, e você cai. Com a prática contínua, você vai ter mais coordenação motora e equilíbrio
Autoestima
A pole dance melhora o desempenho físico e faz bem à mente. Dar conta de praticar a modalidade ajuda na autoestima, dá confiança e menos timidez
CONFIRA

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