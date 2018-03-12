Pole dance ajuda a tonificar o corpo e deixa a autoestima lá em cima

A instrutora de Pole Dance Sara Coutinho mostra alguns movimentos Crédito: Fernando Madeira

A maioria das pessoas pensa que a pole dance é uma forma de exercitar a sensualidade. De fato, a dança em torno de uma barra vertical pode ajudar nesse quesito. Mas a modalidade vai muito além do jogo de erotismo.

Está aí uma atividade que vai te deixar com o corpo mais definido e com a autoestima lá no alto. E bota alto nisso! Ao desafiar a gravidade, você vai ver os benefícios para sua saúde.

É uma modalidade muito procurada por quem não gosta de frequentar academias, fazer musculação, diz Sara Coutinho, instrutora de pole dance em Vila Velha.

Para quem nunca se imaginou ficar fazer atividade física pendurado em uma barra, saiba que é menos complicado do que parece. Todo mundo é capaz de fazer. Na primeira aula, a pessoa já consegue fazer uns movimentos básicos, garante Sara.

Depois de pegar o jeito, o praticante consegue se divertir dançando na barra. Temos uma aula chamada poleografia, que é mais voltada para a dança contemporânea, mais performática, conta Junior Correa, dono de uma academia de pole dance em Jardim Camburi, em Vitória, que tem mais de 70 alunos, em turmas mistas.

Calorias

Dançando ou não, o fato é que você vai ter na pole uma aliada para perder peso. Numa aula básica, a pessoa perde em torno de 400 calorias em uma hora. Num nível mais avançado, o gasto chega a 700 calorias por hora, afirma o professor.

A flexibilidade é outra habilidade desenvolvida nessa atividade. Quanto mais flexibilidade a pessoa tem, mais bonito fica o movimento. Por isso, os alunos se esforçam nos alongamentos para melhorar, comenta Junior.

Corpo todo

A pole dance trabalha o corpo todo. Não é como na academia, que faz crescer o músculo. Aqui, você usa a força do próprio corpo para fazer as posturas, o que exige a contração de todos os músculos, que acabam ficando mais definidos, ressalta Sara.

De quebra, você ganha mais autoestima. Muita gente não imagina que pode fazer tanta coisa na pole dance. Cada dia é uma superação, é mais força, mais habilidade. Isso dá motivação, faz a pessoa querer cuidar da alimentação, fazer ainda mais atividade física, observa o instrutor.

Desafie a gravidade

Mais força

Você precisa sustentar seu corpo erguido no ar, usando como apoio os braços e as pernas na barra. Isso vai proporcionar um ganho de força extra

Tchau, calorias

Na pole dance, os movimentos acrobáticos no ar vão fazer você suar. Estima-se que o gasto calórico seja de 400 a 600 calorias por hora de prática

Corpo definido

A prática trabalha com o corpo todo. Para fazer os movimentos, todos os músculos ficam contraídos, fazendo com que braços, abdômen, pernas e glúteos fiquem mais definidos com o tempo

Mais flexibilidade

Alguns movimentos coreográficos exigem uma amplitude enorme, o que vai ajudar a te dar mais flexibilidade no corpo. A evolução é com o tempo. Quanto mais praticar, mais flexível você ficará

Mais coordenação motora e equilíbrio

Para fazer as posturas no pole dance, você precisa de concentração. Um erro, e você cai. Com a prática contínua, você vai ter mais coordenação motora e equilíbrio

Autoestima

A pole dance melhora o desempenho físico e faz bem à mente. Dar conta de praticar a modalidade ajuda na autoestima, dá confiança e menos timidez