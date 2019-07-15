Os tons pastel são apostas certeiras para o nosso inverno capixaba

Os tons pastel - ou candy colors – são apostas certeiras para o nosso inverno. As cores açucaradas ganham casacões, terninhos, tricôs e até sapatos e bolsas para os looks invernais. Eles trazem um pouco de luz ao que antes eram produções mais sóbrias.

Candy colors são as cores tendência para o inverno Crédito: Pinterest

Em colorblocking, pontos de cor ou monocromáticas, as cores clarinhas e delicadas podem fazer a temporada muito mais estilosa. A vantagem desses tons é que dificilmente eles vão bater de frente em um look. Então é seguro misturar as cores entre si sem se preocupar em ficar over, já que as elas harmonizam mais fácil.

Candy colors são as cores tendência para o inverno Crédito: Pinterest

Para experimentar a tendência sem arriscar demais, um ponto de cor é sempre válido! Mas prefira inseri-lo em um look branco ou neutro para que se destaque.