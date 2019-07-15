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Dicas da Nanda

Os tons pastel são apostas certeiras para o nosso inverno capixaba

Essas cores trazem um pouco de luz ao que antes eram produções mais sóbrias

Publicado em 

15 jul 2019 às 17:57

Publicado em 15 de Julho de 2019 às 17:57

Os tons pastel - ou candy colors – são apostas certeiras para o nosso inverno. As cores açucaradas ganham casacões, terninhos, tricôs e até sapatos e bolsas para os looks invernais. Eles trazem um pouco de luz ao que antes eram produções mais sóbrias.
Candy colors são as cores tendência para o inverno Crédito: Pinterest
Em colorblocking, pontos de cor ou monocromáticas, as cores clarinhas e delicadas podem fazer a temporada muito mais estilosa. A vantagem desses tons é que dificilmente eles vão bater de frente em um look. Então é seguro misturar as cores entre si sem se preocupar em ficar over, já que as elas harmonizam mais fácil.
Candy colors são as cores tendência para o inverno Crédito: Pinterest
Para experimentar a tendência sem arriscar demais, um ponto de cor é sempre válido! Mas prefira inseri-lo em um look branco ou neutro para que se destaque.
 

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