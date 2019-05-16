OMS lança guia sobre como prevenir demência

A demência é uma das principais causas de incapacidade e dependência Crédito: Divulgação

Seguir uma rotina de exercícios físicos e manter a pressão arterial e a diabete sob controle são tão importantes na prevenção da demência quanto atividades intelectuais. É o que diz um guia da Organização Mundial da Saúde (OMS) lançado ontem com diretrizes para reduzir o risco de declínio cognitivo e demência.

Elaborado por um grupo de especialistas de todo o mundo com base na revisão de estudos sobre o tema, o documento mostra que diminuir os fatores de risco associados a doenças cardiovasculares, como obesidade, sedentarismo e tabagismo, ajudam também a prevenir a ocorrência de demência ou pelo menos retardar o aparecimento do problema.

Entre as principais recomendações, está a prática frequente de exercícios aeróbicos e de resistência e o consumo de alimentos saudáveis. Uma das dietas citadas no guia como exemplar é a mediterrânea, que privilegia produtos frescos e naturais, como frutas, legumes, azeite e cereais.

Por outro lado, o guia alerta que não há evidências científicas de que suplementos de vitamina B e E e de gorduras poli-insaturadas, como o ômega 3, diminuam o risco de demência.

EXPLICAÇÃO

Segundo Cleusa Ferri, professora do programa de pós-graduação do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e única brasileira a integrar o grupo da OMS que elaborou o guia, doenças como obesidade, hipertensão e diabete e o consumo de tabaco e álcool levam a processos inflamatórios que afetam o cérebro, diminuindo a oxigenação no órgão e aumentando o risco de demência.

Estudo realizado pela pesquisadora brasileira em parceria com cientistas de outros países e publicado neste ano na revista científica Journal of Alzheimer’s Disease mostrou que, ao reduzir em 20% a prevalência de sete fatores de risco (baixa escolaridade, sedentarismo, hipertensão na meia-idade, obesidade na meia-idade, depressão, tabagismo e diabete) na população, seria possível diminuir em 16% a prevalência de demência no Brasil até 2050.

“No Brasil, avançamos bastante nos últimos anos na redução do tabagismo, mas na questão da atividade física e nutrição temos muito o que fazer ainda. Seria importante oferecer mais espaços para a prática de exercícios para a população. Na questão nutricional, a indústria da alimentação e de bebidas ainda precisa sofrer intervenções mais rígidas”, defende a especialista. Ela criticou, por exemplo, a veiculação de propagandas de bebidas alcoólicas na TV aberta.

A OMS calcula que 50 milhões de pessoas no mundo vivam com demência atualmente, dos quais 60% estão em países de baixa ou média renda. Com o rápido envelhecimento da população, a estimativa é de que esse número atinja os 82 milhões em 2030 e 152 milhões em 2050.

IMPACTO

Foi por causa do alto impacto da doença para o paciente e para seus familiares que a OMS elaborou o guia com recomendações de intervenções que adultos podem fazer para diminuir o risco de demência em idades mais avançadas.