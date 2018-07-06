O segredo do sorriso mais brilhantes do Brasil

Os dentes muito brancos do atacante Roberto Firmino chamam atenção Crédito: Alexandre Cassiano/AGÊNCIA O GLOBO

O Brasil entra hoje em campo pela Copa do Mundo contra a Bélgica e é possível que até o final da partida o sorriso mais brilhoso do time  eleito pelos próprios jogadores, em entrevista à TV Globo  entre em campo. Estamos falando do atacante Roberto Firmino. No último jogo da Seleção foi ele que marcou o segundo gol, contra o México. Nas redes sociais, inclusive, circulava a piada de que foi o brilho do sorriso de Firmino que ofuscou os olhos do goleiro mexicano, impedindo que ele agarrasse a bola.

Mas o que fez com que os dentes do atleta ficassem tão reluzentes? Convocamos duas especialistas para explicar. Muito se falou que o sorriso superbranco do jogador foi conquistado após um processo de clareamento. No entanto, a dentista Andressa Lamas diz que é pouco provável que ele tenha passado só por esse procedimento.

É difícil precisar o que o Firmino fez nos dentes, mas com certeza foi um tratamento bem mais complexo do que só clareamento, afirma Andressa.

A dentista Mayara Muniz concorda que é difícil assegurar o que ele fez, mas arrisca um palpite.

Bem provavelmente ele colocou as facetas de porcelana, também conhecidas como lentes dentárias. Os dentes dele são bem opacos, não tem a translucidez que os dentes naturais têm, justifica a dentista.

Também em entrevista à TV Globo, o dentista britânico Robbie Huges, responsável pelos dentes de Firmino, não revelou qual foi o procedimento feito na boca do atacante, mas garantiu que ele que escolheu o mais branco possível.

PARA TODO MUNDO

Tanto o clareamento quanto a lente dentária estão disponíveis no mercado brasileiro. Os dois tratamento são distintos e devem ser indicados por um dentista.

O clareamento, como o nome sugere, é feito para deixar os dentes mais brancos. Ele é indicado para qualquer pessoa, afirma Andressa.

Já as facetas dentárias são usadas como um tratamento restaurador, que corrige pequenas imperfeições nos dentes. A faceta é uma prótese que a pessoa vai ter para o resto da vida. Ela muda totalmente a estrutura dentária do paciente, conclui Mayara.

O valor do clareamento varia entre R$ 700 a R$ 1,2 mil (tratamento a laser). Já a lente custa, em média, 1,5 mil cada dente.

A faceta é uma prótese fina que cobre o dente Crédito: Arquivo

TRATAMENTOS

Clareamento

O que é?

Processo para deixar os dentes mais brancos.

Indicação

O tratamento é indicado para qualquer pessoa. Ele pode ser feito em casa, com um gel indicado pelo dentista ou no consultório dentário. Há um tratamento a laser disponível no mercado.

Quanto custa?

O clareamento caseiro custa, em média, R$ 700. Já processo a laser está disponível no mercado a partir de R$ 1,2 mil.

Faceta

O que é?

As facetas são próteses finas, que servem para cobrir os dentes e dar a eles uma melhor aparência ao sorrir.

Indicação

Este tratamento é indicado para pacientes que precisam corrigir pequenos defeitos nos dentes

Valor