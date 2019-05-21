O que a cor da urina pode dizer sobre a sua saúde

Muito mais do que eliminar toxinas do organismo, a urina e suas manifestações de cor e aspecto podem revelar muito sobre a saúde, especialmente dos rins Crédito: Shutterstock

CBN Vitória, Michel Assbu. Segundo o profissional, a tonalidade da urina muda de acordo com a quantidade de ingestão de líquidos. A coloração e a textura da urina podem ser um alerta para alguma doença mais séria. Você sabia que a cor da sua urina pode dizer muito sobre a sua saúde? É o que afirma o médico nefrologista e comentarista da, Michel Assbu. Segundo o profissional, a tonalidade da urina muda de acordo com a quantidade de ingestão de líquidos. Apodem ser um alerta para alguma doença mais séria.

"A urina normal tem uma tonalidade de um amarelo claro e transparente. Ela, às vezes, muda e esse amarelo fica mais claro, ou mais escuro, de acordo com a quantidade de líquido que tomou. A pessoa que toma pouco líquido vai ter uma urina mais escura, um amarelo mais escuro. Já quem toma bastante água vai ter a urina mais clara", explicou o nefrologista.

O médico ainda explica que se a urina sair muito amarelada há perda de bilirrubina — que é uma substância alaranjada produzida quando o fígado decompõe glóbulos vermelhos velhos. Já a urina com sangue pode significar algo mais grave.

"Se o sangue é no início da urina é problema na uretra. Se o sangue vem o tempo todo durante a micção é porque está vindo dos dois rins. E a terceira coisa é quando vem no final e pode ser um tumor na bexiga, porque quando a bexiga acaba de contrair, perde sangue, e aparece no final da micção", explicou.

Em todos os casos é essencial procurar um médico. Só o profissional poderá dar o diagnóstico e tratamento para o problema.

A IMPORTÂNCIA DE OBSERVAR A COR DA URINA

rins. O médico nefrologista Marcos Alexandre Vieira, presidente da Fundação Pró-Rim, chama a atenção para a importância de se observar a cor da urina. Segundo ele, um simples olhar pode prevenir doenças como uma insuficiência renal. Muito mais do que eliminar toxinas do organismo, a urina e suas manifestações de cor e aspecto podem revelar muito sobre a saúde, especialmente dos

O médico afirma que o bom aspecto da urina pode ser mantido com a ingestão de água na quantidade correta.

A água é muito importante para o organismo. Nada funciona bem sem a água. Ela mantém o aparelho renal em perfeito funcionamento, melhora o sistema cardíaco, neurológico, faz bem para a pele e estômago

PERGUNTAS E RESPOSTAS

1. Qual é a cor normal da urina?

A cor ideal da urina é amarelo claro.

2. Se a urina está transparente, significa que a pessoa ingeriu muita água?

A urina bem clara pode indicar que há água em excesso.

3. Quando urina está amarelo-escura é preocupante?

A cor pode ser considerada normal, porém é um sinal que precisa ingerir mais água.

4. E se ela está laranja?

Então pode indicar falta de água ou pigmentos de comida. Se persistir, pode ser problemas de fígado ou na vesícula. É importante consultar um médico e realizar exame para descartar qualquer problema.

5. Urina vermelha o que pode ser?

Se for persistente, pode indicar problemas no fígado, rim, próstata, infecção ou ainda um tumor.

6. Se a cor da urina está castanha ou marrom, qual o indicativo?

Indica que pode ser desidratação severa ou problemas de fígado.

7. Urina verde ou azul o que pode significar?

Pode ser de comida, medicação ou ainda infecção bacteriana.

8. Existe uma quantidade ideal de água para pessoas com mais de 50 anos de idade? Ou a própria cor da urina revela a quantidade certa?

Pessoas com 50 anos ou mais devem se hidratar sob orientação. Pessoas saudáveis o consumo em torno de 2 litros é adequado. Pessoas com doenças como insuficiência cardíaca ou renal exige a orientação médica e de um nutricionista.

9. Urina alaranjada pode ser consequência de remédios?

Urina com cor laranja pode estar muito concentrada. Além disso, medicamentos como fenazopirina podem deixar a urina laranja. Doenças do fígado também podem deixar a urina laranja ou escura

10. Urina vermelha levanta a primeira suspeita de ter comido beterraba?

Urina vermelha deve ser avaliada. Pode ser sangue na urina. A beterraba pode alterar a cor da urina também, mas é temporário e, quando o consumo é maior. Toda urina com suspeita de hematúria, ou sangue, deve ser investigada.

11. O paciente pode produzir excesso de bilirrubinas, que podem ser eliminadas pelos rins e colorir a urina de cor marrom?

Sim pode ser a presença de bilirrubinas. A urina também pode ficar turva ou com alteração da cor pela presença de infecção ou bactérias.

12. Verde ou azul pode ser o corante azul de metileno, utilizado na fabricação de algumas medicações?

A urina verde ou azul pode ser pela presença de altos níveis de cálcio no sangue, infecção e medicamentos.

13. Em que casos são necessários procurar imediatamente um médico?

Prestar atenção na cor da urina deve ser um hábito simples e que a qualquer suspeita é importante procurar um médico, pois um exame de urina pode alertar sobre algo mais sério.