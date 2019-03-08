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Decoração

O mar integra a decoração de ambientes residenciais

Projetos valorizam a integração dos ambientes tanto quanto a proximidade com a natureza. E são ideais para a família relaxar e receber os amigos
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

08 mar 2019 às 17:05

Publicado em 08 de Março de 2019 às 17:05

Vidros na laterais proporcionam a vista da Bacutia, em Guarapari Crédito: Camila Santos
Quem frequenta a sala de jantar de 14 metros quadrados, de frente para o mar da Bacutia, em Guarapari, fica encantado com o visual. “A proposta era trazer a areia e o mar para dentro do ambiente, por isso utilizamos alguns artifícios como o quartzito verde, fazendo menção ao tom esverdeado do mar, e aplicamos nas paredes tanto da sala de jantar quanto em toda área externa, uma textura composta de resíduos de rochas naturais no tom da areia da praia”, conta o arquiteto Igor Gonçalves. Outro artifício utilizado foi o uso de vidros nas laterais, proporcionando um visual livre e desimpedido do mar.
No ambiente, o que chama atenção é a mesa de 2,80 m, feita em madeira de demolição e base em inox. “A escolha foi em função da durabilidade e baixa manutenção visto a ação da maresia”. A sala também conta com uma bancada de cocção completa com cooktpo, churrasqueira e uma cuba pequena. Também tem um aparador, utilizado na lateral da mesa. “Selecionamos uma tora de madeira, onde tiramos proveito de sua forma irregular e natural, e repetimos ainda a base da mesa maior em inox para criar a mesma linguagem”.
Vidros na laterais proporcionam a vista da Bacutia, em Guarapari Crédito: Camila Santos
Outro ponto importante foi o aproveitamento da brisa natural. “Os vidros são no sistema mão amiga permitindo aos moradores a decisão de abrir ou fechar por completo. Entretanto, para evitar o aquecimento do local, quando os vidros estão fechados também foi pensado a utilização de ventilação artificial com aparelho de ar-condicionado”, conta Igor.
Varanda gourmet
De frente para o mar de Itapoã, o ambiente integra sala e varanda, valorizando a orla e o mar Crédito: Carlos Alberto Silva
Já para o apartamento de um médico que adora cozinhar, preparar carnes e frutos do mar com técnicas diferenciadas e uma empresária que adora receber familiares e amigos, a arquiteta Najla El Aouar também soube aproveitar muito bem o visual do mar de Itapoã, em Vila Velha. Quem frequenta a casa, fica encantado com o visual da varanda gourmet. “A proposta do projeto foi criar a integração de sala e varanda, trazendo a funcionalidade de um espaço gourmet através de um décor rústico que remetesse à uma casa de praia, assim, fazendo jus à linda vista da orla e valorizando o peitoril do ambiente como se fosse uma proa de um navio, já que o apartamento se encontra no pavimento alto do edifício”, conta a Najla.
Para ambientação, a arquiteta distribuiu as bancadas abrigando parrilla, pia, cooktop, frigobar, adega climatizada e cervejeira. “A grande sensação é o mármore translúcido Shadow Storm, utilizado para o posicionamento das banquetas. Ele é um material resinado, o que o torna mais resistente, atingindo um vão livre de 2,50 m”, explica.
> Piscinas: projetos de todos os tamanhos e estilos
De frente para o mar de Itapoã, o ambiente integra sala e varanda, valorizando a orla e o mar Crédito: Carlos Alberto Silva
A mesa de jantar - peça toda entalhada, herdada pela avó libanesa da dona da casa - é outro diferencial do ambiente. “A única intervenção foi criar um tampo de maior diâmetro com eixo giratório para abrigar o maior número de cadeiras”, diz a arquiteta.
A iluminação natural também foi muito bem aproveitada no projeto, já que a varanda possui largo contato com a fachada de vidro, criando um ambiente mais arejado devido à farta ventilação. “Além da iluminação geral projetada, foram utilizados a fita de led no balcão de mármore translúcido, que funciona à noite como uma luminária; e o varal de lâmpadas que trouxe o frescor de uma área externa”, diz Najla.

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