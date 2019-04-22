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Dicas da Nanda

O couro é tendência - para usar a qualquer hora do dia

As peças vão bem tanto para os office looks quanto para o happy hour e saídas de final de semana

Publicado em 22 de Abril de 2019 às 15:59

Publicado em 

22 abr 2019 às 15:59
As peças em couro são tendência certeira, e ficam bem em looks para o dia ou para a noite Crédito: Reprodução/ Instagram
Você pode até achar que esse material faz o tipo sexy demais pro ambiente de trabalho, mas eu garanto que, com os complementos certos, ele fica não só incrível, mas também muito apropriado para o escritório. A ideia principal é saber equilibrar as proporções para não acabar na corda bamba do vulgar. O melhor das peças de couro é que elas vão muito bem, tanto para os office looks quanto para o happy hour ou para as saídas de final de semana. São muito versáteis.
As peças em couro são tendência certeira, e ficam bem em looks para o dia ou para a noite Crédito: Pinterest
A saia lápis ou midi são perfeitas para ambientes de trabalho. Enquanto a modelagem permanece tradicional, o material dá um quê inovador. Para os finais de semana, troque a sandália por um tênis e a camisa por uma t-shirt.
As peças em couro são tendência certeira, e ficam bem em looks para o dia ou para a noite Crédito: Pinterest
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Sabe aquela calça skinny de couro que já é sua queridinha? Então, você pode continuar usando-a durante a semana, basta apostar em peças longas para disfarçar o quão justinha ela é.
E que tal apostar em camisas ou salopetes de couro para quebrar um pouco a formalidade do look?
Pode ser couro legítimo ou fake, fosco ou mais brilhoso, depende de você, o que importa é garantir a textura que vai reinar nos looks desse outono/inverno.

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