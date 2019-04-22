O couro é tendência - para usar a qualquer hora do dia

As peças em couro são tendência certeira, e ficam bem em looks para o dia ou para a noite Crédito: Reprodução/ Instagram

Você pode até achar que esse material faz o tipo sexy demais pro ambiente de trabalho, mas eu garanto que, com os complementos certos, ele fica não só incrível, mas também muito apropriado para o escritório. A ideia principal é saber equilibrar as proporções para não acabar na corda bamba do vulgar. O melhor das peças de couro é que elas vão muito bem, tanto para os office looks quanto para o happy hour ou para as saídas de final de semana. São muito versáteis.

As peças em couro são tendência certeira, e ficam bem em looks para o dia ou para a noite Crédito: Pinterest

A saia lápis ou midi são perfeitas para ambientes de trabalho. Enquanto a modelagem permanece tradicional, o material dá um quê inovador. Para os finais de semana, troque a sandália por um tênis e a camisa por uma t-shirt.

As peças em couro são tendência certeira, e ficam bem em looks para o dia ou para a noite Crédito: Pinterest

Sabe aquela calça skinny de couro que já é sua queridinha? Então, você pode continuar usando-a durante a semana, basta apostar em peças longas para disfarçar o quão justinha ela é.

E que tal apostar em camisas ou salopetes de couro para quebrar um pouco a formalidade do look?