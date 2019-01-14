O clássico não sai de moda: confira as peças coringas desse estilo

A moda nunca esteve tão atemporal e sem gênero como nos dias de hoje. Moda é uma forma de expressão individual e, quando estamos diante de uma tendência, ela quer dizer algo que a sociedade está vivendo e almejando no momento. Ou seja, quando a onda são looks minimalistas e relaxados, significa, direta ou indiretamente, que as pessoas querem mostrar - e viver - a vida de uma forma descomplicada, sem se importar com rótulos ou regras.

A roupa do inverno pode ser usada no verão, a da temporada passada, na seguinte, e por aí vai.

Em meio a tantas tendências e maximalismo, algumas mulheres mais básicas continuam fiéis ao bom e velho estilo clássico - sempre elegante e à prova de erros. O charme fica por conta dos truques de styling, modelagens e caimentos. A lista das adeptas ao básico só cresce e, apesar de cada uma ter sua identidade própria, elas têm muito em comum. Fashionistas ao redor do mundo confiam no simples porque sabem que funciona e mesmo com toda diversidade, todas podem concordar em alguns pontos.

