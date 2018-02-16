Moda

NYFW: duas grandes grifes anunciam a saída de seus diretores criativos

As grifes Carolina Herrera e Hugo Boss se despedem de seus diretores criativos na semana de moda de Nova York
Redação de A Gazeta

15 fev 2018 às 22:28

Publicado em 15 de Fevereiro de 2018 às 22:28

Carolina Herrera se despede da direção criativa de sua marca. Crédito: Reprodução G1
Na última sexta-feira, 9, a indústria da moda internacional foi pega de surpresa quando Carolina Herrera anunciou que deixaria a direção criativa da marca que leva o seu nome, 37 anos depois de criá-la.
A estilista deixou claro que não está se aposentando, apenas irá trocar de posição, se tornando embaixadora global da grife. Quem irá assumir os designs da casa é Wes Gordon, que já trabalhava com Carolina há quase um ano como consultor criativo na empresa. A primeira coleção assinada por Gordon será a linha de Resort 2019.
 
Jason Wu anuncia sua saída da grife Hugo Boss Crédito: architecturaldigest.com
Na terça, 13, Jason Wu também divulgou que não irá mais trabalhar para a grife alemã Hugo Boss. Seu desfile apresentado durante a Semana de Moda de Nova York foi o último que assinou como diretor criativo da casa. Wu estava no posto há 5 anos e comentou que gostaria de focar mais em sua marca homônima, que está em expansão no mercado da Ásia.
Na dança das cadeiras dos estilistas, houve ainda um anúncio de nova diretora criativa. A Courreges anunciou nesta quarta-feira, 14, que a alemã Yolanda Zobel será a nova estilista da casa, que já estava sem um designer responsável há 7 meses, desde a saída da dupla Sébastien Meyer e Arnaud Vaillant. A primeira coleção de Yolanda para a marca será a de Verão 2019, apresentada em setembro.

