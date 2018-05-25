Micropigmentação: especialista responde dúvidas sobre a técnica

Confira tudo sobre a técnica que promete deixar as sobrancelhas perfeitas Crédito: Unsplash

As sobrancelhas realçam o olhar e são uma parte importante da harmonia facial. E a busca por procedimentos que valorizem a expressão do rosto por meio delas tem crescido em todo o país. Uma delas é a micropigmentação.

Segundo a especialista no assunto Lisandra Gândara, o procedimento consiste em promover um delineado de sobrancelhas perfeito conforme o rosto da cliente, acentuando o que há melhor e disfarçando as imperfeições, como falhas e assimetrias que estejam desfavorecendo um olhar bonito e suave.

O método é realizado por profissional habilitado e capacitado, com um aparelho elétrico ou instrumento manual, onde, o pigmento e depositado na pele em forma de fios ou sombra, promovendo um contorno natural. Lisandra também respondeu perguntas sobre a técnica.





QUAIS OS TIPOS DE PROCEDIMENTOS QUE PODEM SER FEITOS?

Existem duas técnicas de procedimentos de micropigmentação em sobrancelhas atualmente, a fio a fio e a sombreada. Temos ainda técnicas de micropigmentação labial, olhos e estrias, que ainda é novo no mercado.

QUANTO TEMPO DURA A MICROPIGMENTAÇÃO?

De forma ainda perfeita, dura em média um ano, porque ela sofre desgaste pela própria fisiologia da pele, e também, através dos raios solares, dos dermocosméticos utilizados no dia a dia, como cremes, sabonetes e maquiagens.

É INDICADO PARA QUEM NÃO TEM PELOS NA SOBRANCELHA?

Sim. Superindicado. Nesse caso são utilizadas técnicas onde é feito um design com contorno ideal para o rosto da cliente, e técnicas que darão efeito realista de volume para essas sobrancelhas.

EM PESSOAS LOIRAS OU RUIVAS, EXISTE ALGUMA INDICAÇÃO EM RELAÇÃO A COR DO PIGMENTO UTILIZADO?

Cada fototipo tem sua característica particular, e nos casos mais baixos, como loiras e ruivas, nos guiamos pela cor do pelo e aplicamos pigmentos de tons mais claros.

QUAL A DICA QUE VOCÊ DARIA PARA UMA PESSOA QUE QUER PASSAR PELO PROCEDIMENTO?