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Micropigmentação: especialista responde dúvidas sobre a técnica

O procedimento consiste em promover um delineado de sobrancelhas perfeito conforme o rosto da cliente, mas é preciso ter alguns cuidados

Publicado em 25 de Maio de 2018 às 16:50

Publicado em 

25 mai 2018 às 16:50
Confira tudo sobre a técnica que promete deixar as sobrancelhas perfeitas Crédito: Unsplash
As sobrancelhas realçam o olhar e são uma parte importante da harmonia facial. E a busca por procedimentos que valorizem a expressão do rosto por meio delas tem crescido em todo o país. Uma delas é a micropigmentação.
Segundo a especialista no assunto Lisandra Gândara, o procedimento consiste em promover um delineado de sobrancelhas perfeito conforme o rosto da cliente, acentuando o que há melhor e disfarçando as imperfeições, como falhas e assimetrias que estejam desfavorecendo um olhar bonito e suave.
O método é realizado por profissional habilitado e capacitado, com um aparelho elétrico ou instrumento manual, onde, o pigmento e depositado na pele em forma de fios ou sombra, promovendo um contorno natural. Lisandra também respondeu perguntas sobre a técnica.
 
QUAIS OS TIPOS DE PROCEDIMENTOS QUE PODEM SER FEITOS?
Existem duas técnicas de procedimentos de micropigmentação em sobrancelhas atualmente, a fio a fio e a sombreada. Temos ainda técnicas de micropigmentação labial, olhos e estrias, que ainda é novo no mercado.
QUANTO TEMPO DURA A MICROPIGMENTAÇÃO?
De forma ainda perfeita, dura em média um ano, porque ela sofre desgaste pela própria fisiologia da pele, e também, através dos raios solares, dos dermocosméticos utilizados no dia a dia, como cremes, sabonetes e maquiagens. 
É INDICADO PARA QUEM NÃO TEM PELOS NA SOBRANCELHA? 
Sim. Superindicado. Nesse caso são utilizadas técnicas onde é feito um design com contorno ideal para o rosto da cliente, e técnicas que darão efeito realista de volume para essas sobrancelhas.
EM PESSOAS LOIRAS OU RUIVAS, EXISTE ALGUMA INDICAÇÃO EM RELAÇÃO A COR DO PIGMENTO UTILIZADO? 
Cada fototipo tem sua característica particular, e nos casos mais baixos, como loiras e ruivas, nos guiamos pela cor do pelo e aplicamos pigmentos de tons mais claros.
QUAL A DICA QUE VOCÊ DARIA PARA UMA PESSOA QUE QUER PASSAR PELO PROCEDIMENTO? 
A técnica é uma grande inovação no mercado estético. Não tão simples como muitos pensam, e que devolve a auto estima para muitas mulheres, por isso deve ser feito com responsabilidade, pois é um procedimento um tanto quanto invasivo. A minha dica é que procurem profissionais de referência e devidamente capacitados.

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