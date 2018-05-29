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Moda

Melissa relança modelo clássico dos anos 1990

O modelo possession ressurge na nova coleção de inverno da marca

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 19:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2018 às 19:57
O modelo foi lançado pela primeira vez em 1997 Crédito: melissa.com.br
Um dos sapatos mais icônicos da história da Melissa, o modelo Possession está de volta. Lançado em 1997 com o propósito de democratizar o plástico, ele ressurge na coleção de Inverno 2018 da marca em quatro cores, disponível do tamanho 33/34 ao 43/44 e também nas linhas infantis, do 17 ao 33.
Para promover o lançamento, a etiqueta revisitou também a campanha original da Melissa Possession, intitulada "Sempre Igual, Sempre Diferente", exaltando o estilo individual e a personalidade na hora de se vestir. As novas imagens estão repletas de referências da década, como batom marrom, mom jeans e gargantilhas.
Disponível em quatro cores, o modelo já está à venda por R$ 110 nas no e-commerce e nas lojas da marca em todo o Brasil.

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