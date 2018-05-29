Melissa relança modelo clássico dos anos 1990

O modelo foi lançado pela primeira vez em 1997 Crédito: melissa.com.br

Um dos sapatos mais icônicos da história da Melissa, o modelo Possession está de volta. Lançado em 1997 com o propósito de democratizar o plástico, ele ressurge na coleção de Inverno 2018 da marca em quatro cores, disponível do tamanho 33/34 ao 43/44 e também nas linhas infantis, do 17 ao 33.

Para promover o lançamento, a etiqueta revisitou também a campanha original da Melissa Possession, intitulada "Sempre Igual, Sempre Diferente", exaltando o estilo individual e a personalidade na hora de se vestir. As novas imagens estão repletas de referências da década, como batom marrom, mom jeans e gargantilhas.